Cobra Kai 4: Netflix annuncia l’inizio della produzione della quarta stagione

Il ritorno al dojo è imminente! Anche prima che Netflix pubblicasse la terza stagione della sua serie di successo Cobra Kai all’inizio di quest’anno, il servizio di streaming ha annunciato che lo spettacolo sarebbe tornato per una quarta stagione.

Mentre i dettagli sulla trama della quarta stagione vengono tenuti nascosti, Netflix ha offerto le primissime informazioni sulla continuazione di Cobra Kai. Venerdì pomeriggio, lo streamer ha annunciato che la produzione della stagione 4 di Cobra Kai era ufficialmente iniziata.

Netflix ha annunciato l’inizio delle riprese con un tweet che conteneva un’immagine della sceneggiatura della premiere della quarta stagione. Il titolo dell’episodio si chiama “Let’s Begin”, che richiama la rivelazione di Daniel e Johnny che lavorano insieme alla fine della terza stagione.

Qui sotto il post:

Oltre a rivelare l’inizio della produzione, Netflix ha anche annunciato che sono state apportate alcune modifiche al cast di Cobra Kai.

Gli attori ricorrenti Peyton List e Vanessa Rubio sono stati promossi a personaggi abituali della serie nella quarta stagione, il che significa che vedrete molto più screentime per i due personaggi. List interpreta Tory nella serie ed è apparsa dalla seconda stagione. Rubio interpreta la madre di Miguel, Carmen, che ha appena iniziato una relazione romantica con Johnny alla fine della scorsa stagione.

a little more news – @veryvness and @peytonlist will be returning as series regulars, and we have some new faces joining us this season, Dallas Dupree Young and Oona O’Brien! pic.twitter.com/hnH0T6zLkw

— NX (@NXOnNetflix) February 26, 2021