Cobra Kai 4: Tanner Buchanan ha anticipato dettagli circa il ruolo di Robby

La star di Cobra Kai, Tanner Buchanan, ha anticipato il passaggio di Robby al lato oscuro nella quarta stagione.

Basato sul franchise di The Karate Kid, Cobra Kai è una serie che si svolge 34 anni dopo gli eventi del Karate Kid originale. E’ caratterizzata dal ritorno di personaggi come Johnny Lawrence(William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio). La serie Netflix include anche una nuova generazione di combattenti dei dojo, molti dei quali possiedono tratti simili ai loro predecessori.

Robby Keene (Buchanan) è uno dei nuovi volti introdotti in Cobra Kai. Sebbene inizi lo spettacolo come una specie di protagonista, il complicato rapporto di Robby con suo padre, Johnny, getta un’ombra sulle sue azioni. Nella puntata più recente della serie di successo di Netflix, Robby si trova in linea con uno dei cattivi di Cobra Kai. In nuovi commenti, Buchanan chiarisce che il suo personaggio ha molta strada da fare prima di capire la persona che vuole essere.

Durante un’intervista al podcast Just for Variety, in cui Buchanan ha anche discusso del suo imminente ruolo da protagonista nella commedia romantica Netflix, He’s All That, parlando in aggiunta di ciò che i fan dovrebbero aspettarsi quando la stagione 4 di Cobra Kai andrà in onda a dicembre.

Buchanan ha detto che il mondo dello show continuerà a crescere. Parlando in particolare di Robby, ha fatto notare che il personaggio avrebbe continuato il suo cammino verso il lato oscuro, prima di decidere quale strada intraprendere.

“La cosa che posso dire del mio personaggio è, sai, sta passando al lato oscuro, perché così tante persone lo hanno fregato in passato. Ed è un po’ stanco di questo. Tuttavia, in questa stagione, ha molto per crescere. Sento che in questa stagione verrà messo in scena un particolare momento della sua vita, in cui deciderà quale strada prendere. E questo influenzerà il resto della sua vita. E lui prende questa decisione.”

