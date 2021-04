Cobra Kai 4: Ted Sarandos afferma che la 4° stagione arriverà entro la fine dell’anno

Nel caso ti stia chiedendo quando vedremo la stagione 4 di Cobra Kai, a quanto pare vedremo la storia continuare entro la fine dell’anno. Altri programmi Netflix popolari che torneranno entro la fine dell’anno includono la seconda stagione di The Witcher e la stagione 3 di You.

La notizia è arrivata recentemente durante una chiamata da parte di un investitore aziendale in cui il co-CEO e Chief Content Officer Ted Sarandos ha spiegato perché questi programmi non verranno rilasciati prima.

“Quello che è successo nella prima parte di quest’anno è stato che molti dei progetti che speravamo uscissero prima sono stati spostati a causa dei ritardi di post-produzione, e pensiamo che torneremo ad uno stato stazionario nella seconda metà dell’anno. Sicuramente nel quarto trimestre, dove abbiamo le stagioni di ritorno di alcuni dei nostri spettacoli più popolari come The Witcher, You e Cobra Kai, nonché alcuni grandi film che sono arrivati ​​sul mercato un po’ più lentamente di quanto speravamo come Red Notice e Escape From Spiderhead.”

Non sappiamo molto della storia della quarta stagione di Cobra Kai, ma sappiamo che Daniel (Ralph Macchio) e Johnny (William Zabka) uniranno le forze per sconfiggere John Kreese. È stato anche rivelato che la premiere della quarta stagione si intitola “Let’s Begin”, richiamando la rivelazione di Daniel e Johnny che lavorano insieme alla fine della terza stagione.

Quando in precedenza è stata anticipata la continuazione della storia, il produttore esecutivo e Jon Hurwitz hanno detto:

“Hai visto Johnny e Daniel interagire da alcune stagioni e in un film diverso tempo fa, hai visto scorci del loro essere e come sono in grado di andare d’accordo, di essere dalla stessa parte. Quindi tutto è possibile con loro due insieme. Sono uniti contro il nemico comune in questo momento. E le loro intenzioni sono totalmente positive rispetto a quello che vogliono fare, ma vediamo com’è per questi due ragazzi lavorare insieme per arrivare allo stesso obiettivo, con i loro diversi approcci. Possono unire le forze in un modo che sarà produttivo e senza intoppi, o ci saranno dei dossi lungo la strada?.”