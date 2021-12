Cobra Kai 4: un nuovo trailer mostra Kreese e Terry Silver uniti contro il Miyagi-Do

Un nuovo trailer per la stagione 4 di Cobra Kai mette in evidenza il ritorno del cattivo Terry Silver.

Silver è stato interpretato da Thomas Ian Griffith in The Karate Kid: Part III, in qualità di allenatore manipolatore che ha attirato Daniel LaRusso (Ralph Macchio) al Cobra Kai, il tutto nel tentativo di torturarlo come per vendetta.

Silver imparò le arti marziali insieme al suo compagno di guerra del Vietnam, John Creese (Martin Kove), e il duo in seguito formò il Cobra Kai dopo la guerra. Griffith torna nel ruolo di Silver dopo una lunga pausa dalla recitazione, ancora una volta deciso a sconvolgere il mondo di LaRusso e ora anche dei suoi studenti del Miyagi-Do con i suoi metodi.

La stagione 3 di Cobra Kai ha visto Kreese prendere il controllo del dojo Cobra Kai, accettando una sfida sia da LaRusso che da Johnny Lawrence (William Zabka) per risolvere i loro disaccordi in un torneo, con il dojo perdente che chiude i battenti per sempre. La stagione 3 di Cobra Kai ha visto anche intensificarsi la rivalità tra Sam (Mary Mauser) e Tory (Peyton List), lasciando la loro disputa irrisolta. Il figlio di Lawrence, Robby (Tanner Buchanan) ha scelto il Cobra Kai su suo padre e LaRusso, mentre Miguel (Xolo Maridueña) ha combattuto con le ferite riportate nella stagione 2 per riconquistare la sua fiducia.

Netflix ha rilasciato il nuovo trailer per la stagione 4 di Cobra Kai, che riprende da dove si era interrotta la stagione 3, poiché il Miyagi-Do e l’Eagle Fang karate hanno unito le forze per allenarsi insieme nel tentativo di sconfiggere il Cobra Kai una volta per tutte.

Tuttavia, la stagione 4 ha una nuova minaccia da affrontare sotto forma, che sembra essere altrettanto pericoloso come in The Karate Kid: Part III.

Potete vederlo qui sotto:

E qui sotto initaliano:

Cobra Kai si concentra sulla rivalità tra due dojo di karate in competizione, il Cobra Kai, gestito da Johnny Lawrence, e Miyagi-Do, gestito da Daniel LaRusso. La faida tra Johnny e Daniel è iniziata durante gli eventi di The Karate Kid, dove un Daniel vittima di bullismo impara il karate da un improbabile insegnante, il signor Miyagi, e sconfigge Johnny nel torneo di karate All-Valley. Dopo la perdita di Johnny, il suo sensei, John Kreese (Kove), lo rinnega e lo caccia dal Cobra Kai. La storia di LaRusso è proseguita per altri due film, con il quarto incentrato sulla nuova studentessa di Miyagi, interpretata da Hilary Swank. Gli eventi della serie riprendono quando Johnny fonda un nuovo Cobra Kai da adulto, spingendo Daniel ad avviare Miyago-Do, riaccendendo la loro rivalità e trascinando la propria prole e altri studenti nel mix.

Con il debutto della stagione 4 di Cobra Kai a dicembre, Netflix ha annunciato che la stagione 5 di Cobra Kai è stata confermata e inizierà la produzione questo autunno. La serie di grande successo verrà girata ancora una volta ad Atlanta, continuando la saga di Cobra Kai e Miyago-Do Karate, diventata un fenomeno culturale ben oltre il 1984.

Gli showrunner Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg continueranno a produrre lo spettacolo, che ha ottenuto quattro nomination agli Emmy per la sua terza stagione, tra cui Miglior serie comica, Miglior interpretazione acrobatica, Miglior montaggio sonoro per una serie comica, drammatica o d’animazione.

La quarta stagione arriverà il 31 dicembre.

