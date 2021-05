Cobra Kai 4: un teaser anticipa il ritorno del Terry Silver di Thomas Ian Griffith

Un nuovo teaser della stagione 4 di Cobra Kai riporta Thomas Ian Griffith nei panni di Terry Silver, lo spietato fondatore del dojo Cobra Kai che è stato l’antagonista principale di The Karate Kid Parte III.

Il teaser mostra Terry in piedi nell’oscurità, mentre una voce fuori campo riecheggia con alcune linee di dialogo provenienti da The Karate Kid Parte III.

Possiamo sentire la voce crudele di Terry ripetere gli insegnamenti che ha trasmesso ai suoi studenti: “Un uomo che non può stare in piedi, non può combattere. Un uomo che non può respirare, non può combattere. Un uomo che non può vedere, non può combattere”. Questi mantra sono stati creati da Terry per indurre i suoi studenti a vincere tornei a tutti i costi combattendo nel modo più sporco possibile.

La più grande battuta del cattivo, però, non può essere ascoltata nel teaser, ma è scritta su tutto lo schermo. Mentre l’immagine di Terry si dissolve in nero, possiamo leggere le parole “ora inizia il vero dolore”, le stesse parole che Terry ha usato per spingere Daniel LaRusso (Ralph Macchio) durante il campionato decisivo alla fine di The Karate Kid Parte III.

Questa frase usata come slogan per la quarta stagione di Cobra Kai ci dice che stanno arrivando tempi difficili per Daniel e Johnny Lawrence (William Zabka).

Qui sotto potete vedere il teaser:

