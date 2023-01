Cobra Kai 6: Netflix rinnova la serie per una sesta e ultima stagione

Cobra Kai di Netflix è stato rinnovato per la sesta e ultima stagione.

La stagione finale, che promette di essere “la stagione più grande e più cattiva” di tutte, dovrebbe iniziare la produzione in tarda primavera, stando a Deadline.

La notizia è stata annunciata oggi in una lettera ai fan dai creatori della serie Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg. In esso, il trio ha condiviso un tributo al mondo di The Karate Kid , un universo che amavano così tanto da bambini e che non avrebbero potuto immaginare un giorno sarebbero cresciuti per espanderlo in una serie di sei stagioni.

Non solo hanno portato su schermo le storie del perdente diventato eroe Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e del bullo incompreso Johnny Lawrence (William Zabka) a legioni di fan, ma hanno anche ispirato un’intera nuova generazione.

Qui sotto potete vedere l’annuncio:

