Cobra Kai: i responsabili di stunt e coreografie illustrano come lavorano con attori senza abilità nelle arti marziali

Il team di stuntman di Cobra Kai ha spiegato come danno vita alle loro acrobazie e alle scene di combattimento mentre lavorano con attori senza abilità nelle arti marziali.

Cobra Kai è una serie originale Netflix che è stata presentata per la prima volta il 2 maggio 2018, originariamente in onda sul servizio di streaming di Youtube prima di approdare in una nuova casa, Netflix. La serie è uno spin-off di The Karate Kid e segue Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio) 34 anni dopo gli eventi dell’All-Valley Karate Tournament del 1984. Cobra Kai esplora cosa succede quando Lawrence tenta di riportare indietro il Cobra Kai aprendo il suo dojo e presto incontra la resistenza del dojo di LaRusso, Miyagi-Do.

Cobra Kai ha molto di Karate Kid con la sua enfasi sul karate, le faide, i triangoli amorosi e auto classiche. Tuttavia, la serie si discosta anche dal franchise in molti modi, esplorando un territorio un po’ più oscuro mentre approfondisce faide decennali e desiderio di vendetta. I combattimenti di Cobra Kai sono notevolmente più violenti di quelli in Karate Kid per questo motivo. Con risse scolastiche incontrollate, incontri di tornei e attacchi mirati, le acrobazie e i combattimenti sono vitali per il successo di Cobra Kai.

In un’intervista con Backstage, il coordinatore degli stuntman di Cobra Kai, Ken Barefield, e il coordinatore dei combattimenti, Don Lee, hanno parlato di come realizzano le acrobazie mentre lavorano con attori senza abilità nelle arti marziali.

Quando si tratta di dare vita alle acrobazie e ai combattimenti, è importante concentrarsi sui punti di forza degli attori. Lee ha spiegato che ottengono solo poche riprese per farle bene, quindi se un attore non può eseguire una mossa 10 volte su 10, di solito viene scartata. Lee e Barefield addestrano gli attori, ma li aiutano nelle coreografie accentuando i loro punti di forza concentrandosi su ciò che è visivamente attraente.

“Ken, che ha lavorato con tutti in tutte le stagioni, ha una comprensione di ciò che gli attori possono e non possono fare. Ci alleniamo con loro e li aiutiamo nelle coreografie accentuando i loro punti di forza, rispetto a ciò che potrebbe sembrare interessante dal punto di vista cinematografico. Se non riesci a fare la mossa 10 volte su 10, non vale la pena filmare, perché di solito non otteniamo più di due o tre riprese. Vuoi mettere in evidenza ciò che l’attore può fare. Quando hai un cast in cui alcuni hanno un talento più naturale di altri, e alcuni devono lavorare di più per arrivarci, è una progressione davvero interessante da vedere.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...