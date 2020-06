Cobra Kai: la serie arriva su Netflix con la sua terza stagione

YouTube ha annunciato che trasferirà la sua serie originale di successo, Cobra Kai, in un servizio di streaming diverso per la terza stagione dello show, e ora sappiamo esattamente dove sta andando.

Lunedì mattina è stato annunciato che la Sony Pictures Television aveva raggiunto un accordo per passare Cobra Kai su Netflix prima della sua terza stagione. L’imminente terzo ciclo di episodi della serie verrà prodotta come originale Netflix e le prime due stagioni saranno rese disponibili su Netflix entro la fine dell’anno.

Cobra Kai è una continuazione dell’amato franchise cinematografico The Karate Kid. La serie si svolge 30 anni dopo gli eventi del torneo di Karate All Valley del 1984. Daniel LaRusso è un adulto di successo, ma fatica a mantenere l’equilibrio nella sua vita senza Mr. Miyagi. È sfidato dall’ex rivale Johnny Lawrence, che spera di riscattarsi dalla riapertura del dojo di karate “Cobra Kai”.

Le star originali Ralph Macchio e William Zabka riprendono rispettivamente il ruolo di Daniel e Johnny. Mentre Netflix ha confermato che le prime due stagioni di Cobra Kai stanno arrivando quest’anno, ci deve essere ancora una conferma della data di uscita esatta.

“Fare Cobra Kai è stato un sogno diventato realtà per noi sin dal primo giorno”, hanno dichiarato i produttori esecutivi Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg. “Siamo grati per la instancabile dedizione di Jeff Frost, Chris Parnell, Jason Clodfelter, Karen Tatevosian e tutti i nostri partner Sony per averci trovato una nuova casa dove non solo possiamo continuare la serie, ma anche esplorare opportunità per espandere ulteriormente l’universo di The Karate Kid. Non vediamo l’ora di unirci ai nostri nuovi partner di Netflix e non vediamo l’ora che lo spettacolo raggiunga il vasto pubblico globale che ama questo franchise tanto quanto noi.”