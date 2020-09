Cobra Kai: la storia dell’illecito calcio della gru e i diversi punti di vista con cui guardare Karate Kid

La serie sequel di Karate Kid, Cobra Kai, rinnova la rivalità tra i personaggi di Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, con il primo che si lamenta più volte che l’iconico calcio della gru nel film originale fosse una mossa illecita.

Johnny non è solo un perdente irritato, quindi, e molte persone sono d’accordo – in effetti, Barney ha fatto una discussione simile su How I Met Your Mother. C’è una base per questa affermazione?

Cobra Kai segue le vite di Johnny e Daniel 30 anni dopo gli eventi dell’amato film degli anni ’80, ed è chiaro dalla premiere della prima stagione che Johnny non ha superato la sua umiliante sconfitta all’All Valley Under 18 Karate Championship nel primo film di Karate Kid. Come molti ex atleti incapaci di superare i loro giorni di gloria, Johnny sente chiaramente che i suoi anni migliori sono alle spalle. Per fortuna, la prima stagione lo vede guadagnare gradualmente una certa stabilità nella sua vita, grazie in gran parte all’aver preso sotto braccio il giovane allievo e studente di karate, Miguel.

Anche se sembra che Daniel e Johnny non si vedano da anni quando Cobra Kai inizia, una serie di eventi casuali li porta a incontrarsi da adulti. Johnny è ai minimi storici quando si trova faccia a faccia con il suo ex rivale nella premiere della serie, e ha senso che il suo personaggio abbia ancora rancore per il calcio della gru – che per lui, probabilmente, ha cambiato l’intera traiettoria della sua vita (e su cui è basato il piano marketing a tema karate di Danny per la sua concessionaria d’auto).

Mentre si presenta sempre col musona, infatti Johnny odia davvero Daniel sproporzionatamente rispetto a quanto accaduto, anche l’ex studente del Cobra Kai ha un punto a suo favore nel riformulare il passato: in base alle regole del torneo dichiarate nei film, così come alle regole comuni per i tornei giovanili di karate nella vita reale, la mossa vincente era davvero illecita. Questo pone la domanda: perché Daniel è stato premiato con la vittoria?

Il calcio della gru in Karate Kid è stata una mossa illecita per due ragioni principali: la prima è la più spesso citata nei dibattiti sul fatto che Daniel abbia imbrogliato in Karate Kid, per il fatto che Daniel ha colpito Johnny in faccia. L’arbitro nel film elenca i colpi in faccia come non consentiti; mentre questo non significa che Daniel avrebbe dovuto essere squalificato, significa che non avrebbe dovuto ricevere un punto per il colpo.

Anche l’attore Ralph Macchio, che interpreta Daniel nella trilogia originale e nella serie sequel, crede che il film sia andato contro le regole, confermando anche lui la questione legala alle regole dettate dall’arbitro.

Parte del problema nell’interpretare le regole all’interno del film è che sembrano incoerenti. Guardare le regole nei tornei di karate nella vita reale può far luce sulla questione. Sulla base delle regole pubblicate dalla National Karate-do Federation degli Stati Uniti, sembra che la mossa fosse illecita, ma non perché Johnny sia stato colpito in faccia. I colpi in faccia e i calci frontali sono effettivamente consentiti secondo queste regole, a condizione che il colpo non sia a palmo aperto. Poiché il torneo è under 18, l’unico contatto in faccia consentito è un calcio “jodan” con livello di contatto “skin touch”; in altre parole, al concorrente è consentito solo di effettuare un leggero contatto piuttosto che sferrare un colpo fisico. Questi tornei non sono incontri UFC: l’obiettivo non è ferire il tuo avversario.

Inoltre Il calcio della gru di Daniel è una mossa immaginaria, ma è stato anche un colpo a piena estensione che ha stordito il suo avversario. Secondo le regole ufficiali USA-NKF, Daniel avrebbe dovuto ricevere un avvertimento o addirittura una penalità.

In definitiva, non importa se il calcio della gru di Daniel in Karate Kid abia sfidato le regole della vita reale, perché molti degli eventi nella scena di combattimento culminante del film vanno contro le regole ufficiali. Oltre ai requisiti generali di sportività che sarebbero costati a Cobra Kai punti significativi per il loro comportamento (le regole assegnano punti per cose come atteggiamento sportivo e buona forma), le regole proibiscono anche esplicitamente gli attacchi mirati alle articolazioni. I ripetuti colpi dei concorrenti del Cobra Kai al ginocchio di Daniel in particolare avrebbero comportato ammonizioni, penalità e, alla fine, squalifiche.

Inoltre, è altamente improbabile che a Daniel sarebbe stato permesso di competere dopo essere stato così visibilmente ferito. Ci sono disposizioni nelle regole per gli infortuni, incluso il requisito di una valutazione per determinare se ogni concorrente è idoneo a combattere. Ciò include disposizioni specifiche per gli infortuni derivanti da “effetto cumulativo di lesioni subite in un incontro precedente”. Nonostante il tocco reiki curativo del signor Miyagi, Daniel era ancora ferito dai round precedenti – qualcosa a cui giudici e arbitri avevano appena assistito.

Da una prospettiva narrativa, ha senso che il calcio della gru sia la mossa finale di Daniel. La tecnica è una specialità del signor Miyagi, e quindi, il giovane studente che la padroneggia in un modo così emozionante rappresenta il viaggio di Daniel come studente. Poiché la tecnica è specifica del Miyagi-do karate, c’è anche un significato simbolico aggiuntivo: che il gentile addestramento etico di Miyagi-do è superiore agli insegnamenti “senza pietà” di John Kreese al Cobra Kai. Anche all’interno del mondo di Karate Kid, la vittoria ha un senso. Evitando le regole della vita reale, si potrebbe ancora sostenere che i film stabiliscono che i colpi in faccia non sono consentiti; tuttavia, dato quanto era stata antisportiva la condotta del Cobra Kai, è completamente credibile che i giudici e gli arbitri abbiano ignorato l’unica violazione di Daniel e assegnato il trofeo al concorrente più meritevole. Alla fine, Johnny ha ottenuto ciò che si meritava.

E qui arriviamo alla parte più bella della serie sequel, Cobra Kai ha affrontato i problemi con la vittoria di Daniel e sfida il pubblico riguardo alla glorificazione della violenza del franchise. La seconda stagione si conclude con una guerra di dojo con conseguenze molto più tragiche di qualsiasi cosa sia accaduta negli amati film degli anni ’80. Detto questo, il film originale aveva in mente un tipo di messaggio molto diverso per i suoi spettatori: la storia di un perdente che ispirava gli spettatori a resistere alle loro paure e superarle, e crediamo che la serie sequel non sia da meno.

