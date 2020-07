Cobra Kai: Netflix rivela la data d’uscita della serie nel suo catalogo

Netflix ha annunciato che le prime due stagioni della serie sequel di Karate Kid, Cobra Kai, saranno presentate in anteprima il 28 agosto su Netflix.

Per quelli di voi, come me, che non hanno visto questa serie, l’opportunità di gustarvela è in arrivo, e stando a molte opinioni online, ne varrà davvero la pena e ci aspetterà molot intrattenimento.

Qui sotto il tweet con cui Netflix ha annunciato la cosa:

#CobraKai Seasons 1 & 2 are coming to Netflix on August 28! Set 30 years after the original, now-successful Daniel LaRusso must face his old foe — down-and-out Johnny Lawrence — who seeks redemption by reopening the infamous Cobra Kai karate dojo pic.twitter.com/qqGkoXTnh1 — See What's Next (@seewhatsnext) July 21, 2020

Cobra Kai si svolge 34 anni dopo gli eventi narrati dal primo film della serie Karate Kid e segue la vita del “cattivo” Johnny Lawrence. Da pupillo dell’upper class di All Valley, Lawrence si è trasformato in un fallito di mezza età che vive alla giornata. La strada verso la redenzione lo porterà a riaprire il famigerato dojo di karate Cobra Kai, riaccendendo in tal modo la sua rivalità con Daniel LaRusso, divenuto nel frattempo un facoltoso imprenditore. Dal canto suo LaRusso, dismessi i panni dell’allievo, decide d’insegnare il karate a un suo giovane dipendente, che a sua insaputa è il figlio di Johnny Lawrence che ha un pessimo rapporto con il padre, prendendo idealmente il posto del defunto signor Miyagi.

La rivalità tra Lawrence e LaRusso si consumerà sul tatami del cinquantesimo torneo di karate di All Valley, dove gareggeranno i rispettivi allievi.

Cobra Kai è una serie televisiva statunitense, creata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald per YouTube Red. È basata sulla serie di film The Karate Kid, creata da Robert Mark Kamen.

