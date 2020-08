Cobra Kai: una star di Karate Kid rivela perché il film è nell’immaginario collettivo da così tanto

Una star di Cobra Kai ha rivelato perché Karate Kid è stato uno dei film preferiti di molti per così tanto tempo.

Martin Kove, che ha interpretato John Kreese ed è ora un malvagio sensei nella serie, ha parlato con The Hollywood Reporter di come Cobra Kai abbia davvero rinvigorito la sua carriera. Con il passaggio della serie su Netflix questa settimana, lo spinoff di Karate Kid è tornato alla ribalta in un modo enorme.

Kove e il suo co-protagonista Ralph Macchio sembrano essere felicissimi che molti fan stiano recuperando in ritardo la serie e come risultato si ricolleghino ai film più vecchi. I fan più anziani potrebbero ricordare i momenti dell’attore in Rambo: First Blood Part II e Cagney & Lacey. Ma quando ti addentri nel succo della sua carriera, Karate Kid è il primo titolo che viene davvero in mente.

“Il [film originale] è stata un’esperienza religiosa per tanti. Ralph Macchio, Billy e io, abbiamo avuto modo di fare partecipare [alle convention] e stare insieme per 30 anni prima che arrivasse questa nuova serie”, ha osservato. “E quello che abbiamo visto [agli spettacoli e alle convention], è quanto ha risuonato dentro le persone, cosa che ha contribuito a renderlo un’esperienza religiosa. Numero uno, nel 1984, [i personaggi principali] furono davvero vittime di bullismo.

Numero due, c’è una relazione con una donna, o una storia d’amore che non ha funzionato.

E numero tre, c’è il tema del pesce fuor d’acqua, qualcuno che si muove molto e non ha radici. Così ho scoperto, attraverso sessioni di autografi e parlando con le persone, che tutti sentivano vicina, in qualche modo, l’esperienza di Karate Kid. Questo è stato rappresentato così bene nel film, che 30 anni dopo, anche lo spettacolo ha ottenuto un feedback positivo. La serie infatti riporta in auge quei temi, anche se introduciamo sempre nuovi elementi come questi adolescenti.”

Ma, quando il ruolo è stato offerto all’attore, ha voluto assicurarsi che ci fosse un po’ più di profondità in mostra a questo giro.

“Volevo tornare al ruolo, ma ero piuttosto diffidente a farlo se fosse stato come per il film, ma la mia insistenza di base nei confronti degli sceneggiatori ha fatto si che il mio personaggio venisse scritto in maniera vulnerabile, dandogli delle situazioni diverse e donandogli versatilità. Lo hanno fatto, l’hanno fatto uscire dall’episodio uno della seconda stagione, come se fosse un pezzo grosso. Ha capito che tutto è tornato alla normalità, ed è sbucato fuori, col desiderio di essere di nuovo nel Cobra Kai, perché è sulla bocca di tutti. Vive in un rifugio perché non ha soldi. Poi [il personaggio di Zabka] lo segue un giorno, e hanno una scena fantastica nel rifugio dove io sono in lacrime, e Billy è in lacrime. Mi riporta al Cobra Kai. Questo è dopo l’episodio uno, dove abbiamo litigato e l’ho buttato contro un vetro.”

