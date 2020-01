Colin Trevorrow conferma la provenienza dei concept art da Star Wars: Duel of the Fates

Colin Trevorrow ha confermato che il titolo della sua interpretazione di Star Wars: Episodio IX è effettivamente quello che vi abbiamo riportato.

Il regista di Jurassic World, Colin Trevorrow, era stato inizialmente scelto per scrivere e dirigere il nono capitolo della trilogia sequel di Star Wars, che sarebbe servito da conclusione alla saga di Skywalker lanciata da George Lucas nel 1977. Tuttavia, le divergenze creative hanno portato alla separazione della Lucasfilm dal regista e il reclutamento di JJ Abrams.

Mentre Colin Trevorrow e il suo frequente partner di scrittura Derek Connolly hanno conservato il merito per L’Ascesa di Skywalker, sembra che gran parte della loro visione originale per l’episodio IX sia stata rielaborata dopo che Abrams ha assunto il progetto.

Tuttavia, le informazioni sulla sceneggiatura e i concept art dello Star Wars: Episodio IX di Colin Trevorrow sono emerse di recente online, incluso un titolo. Ora, Colin Trevorrow ha consegnato al suo account Twitter ufficiale la conferma non solo che il suo titolo del suo film era Star Wars: Duel of the Fates, ma ha condiviso anche i concept art confermandone la provenienza.

Potete vedere il tweet qui sotto:

Yes, this is from Duel of the Fates. But I’d never kill R2…he just took a bad hit. Happens to all of us. https://t.co/ekGMRUdV2g

— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) January 24, 2020