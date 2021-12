Colin Trevorrow pensa che ora sia il momento giusto per realizzare il suo film su Atlantide

Fresco dell’aver terminato la post-produzione di Jurassic World: Dominion, il regista Colin Trevorrow si sta preparando a portare il pubblico in un’altra (sorta di) avventura preistorica di genere fantascientifica sotto forma di un film su Atlantide.

Trevorrow dirigerà il film su una sceneggiatura scritta da Dante Harper (Alien: Covenant), basata su una storia che Trevorrow ha scritto insieme a Matt Charman (Il ponte delle spie).

La maggior parte delle storie su Atlantide descrivono la mitica città come una civiltà tecnologicamente avanzata che è sprofondata nelle profondità dell’oceano a causa dell’arroganza dei suoi leader. Come con qualsiasi racconto, di fatto o meno, su una società antica che è crollata a causa dell’arroganza della sua gente, è una storia che sembra scomodamente rilevante nell’era del cambiamento climatico e del Covid.

Trevorrow lo ha fatto notare mentre discuteva del perché ora è il momento giusto per questo progetto in una recente intervista con Empire.

“Per la generazione che vive questo momento, essere in grado di entrare in un mondo che non è dissimile dal loro mondo – dove gli anziani hanno praticamente regalato loro una civiltà che sta morendo – penso che sia il momento giusto per quella storia.”

Al di là del suo interesse nel creare un’allegoria al passo coi tempi, Trevorrow ha ammesso di essere semplicemente “affascinato” dalla mitologia di Atlantide.

“È l’unica cosa che eguaglia i dinosauri per me. Lo volevo già fare da tempo, ed ora abbiamo la tecnologia. Quello era un momento in cui c’era tecnologia, c’erano altri tipi di creature che ora non esistono più. Ci sono così tante cose che mi affascinano. Quindi sì, sono un nerd per questo tipo di cose.”