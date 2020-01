Color Out of Space: ecco il nuovo trailer dell’adattamento del racconto di Lovecraft

Grazie a Studio Canal UK possiamo mostrarvi il nuovo trailer diffuso in rete di Color Out of Space, la pellicola tratta dall’omonimo racconto “Il Colore Venuto dallo Spazio” di H.P. Lovecraft, scritto e diretto da Richard Stanley che vede protagonista Nicolas Cage.

Potete vederlo qui sotto:

Dopo che un meteorite è atterrato nel cortile della loro fattoria, Nathan Gardner (Nicolas Cage) e la sua famiglia si trovano a combattere un organismo extraterrestre mutante mentre infetta le loro menti e corpi, trasformando la loro tranquilla vita rurale in un incubo vivente. Basato sul classico H.P. Il racconto di Lovecraft è descritto come “stupendo, vibrante e terrificante”.

Color Out of Space uscirà nelle sale statunitensi il 21 gennaio 2020, scritto e diretto da Richard Stanley, basato sull’omonimo racconto di H.P. Lovecraft, e con Simão Cayatte, David Gregory, Daniel Noah, Mário Patrocínio, Josh C. Waller, Lisa Whalen ed Elijah Wood come produttori. La fotografia è a cura di Steve Annis.

Nel cast Nicolas Cage (Nathan Gardner), Q’orianka Kilcher (Mayor Tooma), Joely Richardson (Theresa Gardner), Tommy Chong (Ezra) e Medeleine Arthur (Lavinia Gardner).

