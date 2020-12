Come D’Incanto 2: Disney annuncia il sequel del film con Amy Adams

Il presidente della produzione dei Disney Studios, Sean Bailey, ha ufficializzato un sequel di Come D’Incanto, che vedrà il ritorno della protagonista Amy Adams e andrà direttamente a Disney +.

Il film live-action del 2007 metteva in scena una satira sui musical con protagoniste le principesse animate Disney, un racconto di un pesce fuor d’acqua su una principessa dei cartoni animati immersa nella moderna New York City.

Bailey non ha fornito ulteriori dettagli sul progetto al Disney Investor Day, ma a un certo punto Adam Shankman è stato assegnato alla regia. Il primo film è stato nominato per tre Oscar nella categoria Miglior Canzone per i brani di Alan Menken e Stephen Schwartz “Happy Working Song”, “So Close” e “That’s How You Know”.

Come d’incanto (Enchanted) è un film del 2007 diretto da Kevin Lima. Prodotto dalla Walt Disney Pictures, è a metà fra il cartone animato ed il live action.

