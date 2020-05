Come la Snyder Cut mostrerà i collegamenti al sequel di Justice League

Tale è stata l’insoddisfazione che i fan di DC hanno provato a seguito dell’uscita di Justice League del 2017, che un movimento è stato formato per fare pressioni per l’uscita della versione originale di Zack Snyder.

La Warner Bros. aveva già modificato la visione di Snyder di Justice League dopo la divisiva ricezione a Batman V Superman: Dawn of Justice, ma quando il regista lasciò il processo di post-produzione a causa di circostanze personali, Joss Whedon fu arruolato e furono apportati cambiamenti radicali al film, snaturando ciò che Snyder aveva ideato.

Per fortuna, quella campagna ha avuto successo ed ora la Zack Snyder’s Justice League arriverà sul servizio HBO Max in streaming nel 2021, ma grazie ai numerosi leak, ai rapporti e alle rivelazioni di Snyder stesso, i fan sanno già cosa aspettarsi, o quantomeno ne hanno un’idea. Tra le maggiori differenze che Warner Bros. e Whedon hanno apportato a Justice League ci sono una risurrezione completamente diversa per Superman, l’aggiunta di Darkseid e un tono molto più dark. Un’altra importante modifica è la trasformazione di un film corale con connessioni per film futuri, ad uno più autonomo.

Con il taglio Snyder ora che vedrà la luce del giorno, molti di quegli elementi verranno reinseriti, il che significa che i fan potranno finalmente vedere parte del materiale che era destinato a portare a un secondo film della Justice League.

La grande anticipazione per Justice League 2 nella storia di Snyder è stata la rivelazione di Darkseid come un cattivo principale. Batman V Superman ha anticipato la sua grande presenza malvagia in background e l’arrivo di Darkseid era originariamente destinato a trovare rimando in questi suggerimenti. Invece, la Justice League cinematografica ha omesso quasi completamente Darkseid e ha modificato la sua presenza nella sequenza flashback sostituendolo con Steppenwolf, che ha agito come unico nemico nella prima missione della Lega.

Anche se il taglio di Snyder mantiene Steppenwolf come antagonista principale, il suo legame con Darkseid sarà più evidente. Stando a leak, rapporti e altro, dopo che la Justice League sconfigge definitivamente (e brutalmente) Steppenwolf, il suo padrone arriva attraverso un Boom-dotto e si rivela come il grande male del DCEU.

La presenza di Darkseid in Justice League non sarebbe stata solo un easter egge finale; il cattivo è stato doppiato da Ray Porter e citato in tutto il film. Ad esempio, il flashback iniziale dell’invasione della Terra da parte di Steppenwolf avrebbe mostrato Darkseid alla guida dell’attacco, e l’avremmo visto scontrarsi con Ares, il cui ruolo è stato drasticamente ridotto nel film di Whedon. Secondo quanto riferito, il Lex Luthor di Jesse Eisenberg avrebbe anche goduto di una parte maggiore nel taglio di Snyder, e i suoi minacciosi discorsi dalla prigione avrebbero presagito l’arrivo di Darkseid.

Darkseid avrebbe quindi costituito la base di Justice League 2, fornendo al team DC una sfida più grande. Tuttavia, nel loro shuffle post-Batman V Superman, Warner Bros. evidentemente ha deciso di rimandare il progetto interconnesso e concentrarsi su storie indipendenti. Sebbene questo approccio sia stato probabilmente un bene per il DCEU nel suo insieme, ha lasciato la configurazione di Darkseid di Snyder dolorosamente incompleta.

Un’altra trama chiave dello Snyder-DCEU cancellata avrebbe visto la continuazione della Sequenza Incubo. In Batman V Superman, Bruce Wayne vede un futuro apocalittico in cui Superman è malvagio e la Terra è stata trasformata in un deserto desolato, mentre Barry Allen arriva dal futuro per inviare un avvertimento a Bruce. Queste scene sono state le prime vere indicazioni dei piani multi-film di Snyder, ma Justice League lascia perdere completamente questa sotto-trama, lasciando i fan a cercare di capire il perché.

Com’era prevedibile, il taglio di Snyder avrebbe continuato a sviluppare quelle sequenze incubo, che sarebbero diventate protagoniste del sequel di Justice League. Come confermato da Snyder sul suo account Vero, l’intenzione di Darkseid e della sua invasione era quella di trovare l’equazione anti-vita, per poi usarla per soggiogare la popolazione della Terra, creando il “mondo incubo” che Bruce Wayne aveva predetto.

È interessante notare che ancora più caratterizzazioni del mondo incubo sono state incluse nella sceneggiatura originale di Justice League di Zack Snyder, ma tagliate dalla Warner Bros. prima della sua uscita. Con Snyder che attualmente sta apportando gli ultimi ritocchi al suo aggiornamento di Justice League, è possibile che questi momenti possano essere riportati nella storia. La prima bozza di Snyder vedeva Darkseid uccidere Lois Lane e mostrava gli umani che venivano forzatamente trasformati in Parademoni. Ciò avrebbe portato Superman a cadere sotto l’influenza di Darkseid in Justice League 2, e alla creazione di un esercito per il despota cosmico usando gli umani

Ultimo, ma non meno importante, nel flashback del film uscito al cinema si vede una Lanterna Verde che combatte contro le forze di Steppenwolf, ma questa è tutta la presenza del Corpo. Nel film – strano considerando quanto sia vitale il personaggio per la Justice League nei fumetti – né Hal Jordan, né altre incarnazioni di Lanterna Verde, hanno un ruolo importante, ma il taglio del regista avrebbe probabilmente impostato il personaggio per un drammatico arrivo in Justice League 2.

Secondo i resoconti dei VFX Artist che hanno lavorato a Justice League, la sequenza post-credits del film inizialmente mostrava che Bruce Wayne veniva visitato da una coppia di Lanterne Verdi. Ciò era probabilmente in risposta all’arrivo di Darkseid e avrebbe creato una Lanterna Verde scelta per la Terra con il compito di aiutare nella lotta di Justice League 2, ma la scena è stata sostituita dall’anticipazione dell’Injustice League che, per inciso, non ha portato a nulla.

È chiaro che il concept originale di Snyder conteneva un numero di riferimenti al sequel molto maggiore rispetto al film passato al cinema, ma se queste scene rimarranno intatte per l’uscita su HBO Max del 2021 è del tutto un’altra domanda.

I rapporti suggeriscono che la Warner Bros. non ha intenzione di espandersi la storia di Snyder o deviare dai loro attuali piani col DCEU, cosa che renderà la Justice League di Zack Snyder puramente autonoma. Questo significa che le scene di Darkseid e la sequenza incubo nel taglio di Snyder non porteranno a nulla, lasceranno solo intendere ciò che è stato demolito. Di conseguenza, Snyder potrebbe essere tentato di rimuovere quegli elementi, ma questo rischia di diluire la storia che i fan hanno desiderato tanto vedere.

Supponendo che il taglio di Snyder mantenga la sua configurazione per Justice League 2, la posizione attuale è che Warner Bros. non cercherà di continuare quei thread. Ma vale la pena ricordare che solo pochi mesi fa, lo studio sembrava risoluto contro il rilascio del taglio di Snyder, segnando una significativa inversione di tendenza nella loro politica. Non è irrealistico immaginare che una reazione incredibilmente positiva alla Justice League di Zack Snyder potrebbe spingere un giorno Warner Bros. a fare un sequel che darà un senso a quei fili tirari dal regista, magari istituendo un multiverso cinematografico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...