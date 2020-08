Come possono coesistere diversi Batman nel medesimo franchise della DC?

Ben Affleck riprenderà il ruolo di Batman in The Flash, e questo ritorno spiega perché la versione di Robert Pattinson del Crociato Incappucciato può esistere nell’Universo Esteso della DC.

Gli universi connessi nell’industria cinematografica sono ormai molto comuni, ma i più popolari sono ancora quelli sui supereroi. La DC non ha perso tempo nel crearne un proprio, a partire dal Man of Steel di Zack Snyder, che ha introdotto Henry Cavill come il nuovo Clark Kent / Superman. Il secondo film del DCEU, Batman v Superman: Dawn of Justice, ha visto Superman di Cavill andare contro un nuovo Batman, interpretato da Ben Affleck, ma non è stato il grande successo che la Warner Bros si aspettava.

Tuttavia, il DCEU ha continuato il suo corso con Suicide Squad, Wonder Woman, Justice League, Aquaman e Shazam, ma la scarsa performance di Justice League ha spinto lo studio ad apportare alcune modifiche ai propri piani per questo universo. Questi cambiamenti erano evidenti in Birds of Prey, e successivamente con l’annuncio di un nuovo Batman interpretato da Robert Pattinson. Sebbene inizialmente fosse destinato a recitare e dirigere un film solista di Batman, Ben Affleck ha finito per lasciare il DCEU, ma ora è confermato che tornerà in The Flash, il che spiega come anche la versione di Pattinson possa far parte di questo universo.

The Flash porterà il multiverso sul grande schermo, un concetto che era già stato stabilito nell’universo televisivo della DC, e in particolare in Crisi sulle Terre Infinite, dove il Flash di Ezra Miller si è trovato faccia a faccia con la versione di Grant Gustin.

Il film esplorerà questo multiverso portando in scena due diverse versioni di Batman: quella di Michael Keaton dal film del 1989 di Tim Burton e quella di Ben Affleck. Parlando con Vanity Fair, il regista di The Flash, Andy Muschietti ha spiegato che il film è “un po’ un cardine nel senso che presenta una storia che implica un universo unificato in cui tutte le iterazioni cinematografiche che abbiamo visto prima sono valide“, aggiungendo che è inclusivo nel senso che “tutto ciò che hai visto esiste e tutto ciò che vedrai esiste” in quanto fa tutto parte dello stesso universo.

Questo spiega come il Batman di Robert Pattinson e quello di Ben Affleck possano coesistere nel DCEU, poiché provengono da rami diversi dello stesso universo.

Secondo Muschietti, l’aggiunta del Batman di Affleck è importante in quanto questo è il Batman che Miller/Flash conosce, quindi la sua presenza è necessaria come punto di partenza per esplorare i mondi dove sono presenti altri Batman. Ora, mentre sia la versione di Affleck che quella di Keaton sono confermate per apparire nel film, non è noto se Pattinson farà un’apparizione a sorpresa in esso. A quel punto, Pattinson avrà già debuttato nel ruolo del Cavaliere Oscuro in The Batman, quindi potrebbe anche fare un’apparizione in The Flash, che uscirà un anno dopo. O, semplicemente, The Flash potrebbe includere un riferimento al Batman di Pattinson, forse come easter egg.

Il multiverso e cosa farà The Flash con esso ei diversi Batman rendono facile per Keaton e Affleck tornare, senza “annullare” ciò che Reeves sta facendo con il personaggio. La versione di Pattinson non deve adattarsi alla continuità del DCEU e quella di Affleck non dovrà cambiare perché quella di Pattinson abbia un senso, consentendo allo studio di esplorare diverse versioni di alcuni dei personaggi più popolari della DC Comics. Tuttavia, il futuro di Ben Affleck nel DCEU dopo The Flash è sconosciuto, e questa potrebbe essere la sua ultima apparizione come Batman.

