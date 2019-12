Come Ti Ammazzo il Bodyguard 2: rivelata la data d’uscita del sequel?

Come Ti Ammazzo il Bodyguard 2 ha una data di uscita fissata per l’estate 2020.

Rilasciato nel 2017, il primo film ha visto nel cast Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson come alleati litigiosi. La commedia d’azione è stata un successo al botteghino. A livello nazionale, ha guadagnato oltre 75 milioni. Altri 101 milioni di dollari sono stati raggiunti a livello internazionale, a fronte di un budget che era compreso tra 30 e 69 milioni di dollari.

Criticamente, l’accoglienza è stata più divisiva. Mentre la chimica tra i due protagonisti del film ha ricevuto elogi, le recensioni hanno ampiamente descritto le scene d’azione del film come datate e non memorabili.

Exibitor Reletions Co. (via SR) che ha una lunga storia di affidabilità per quanto riguarda le notizie sui botteghini, lascia intendere che Come Ti Ammazzo il Bodyguard 2 arriverà nei cinema il 28 agosto 2020. Non è stato confermato, ma si basa su un tweet e su come il sequel è stato considerato in altri rapporti, è quindi possibile che l’elaborato titolo sia stato scartato.

