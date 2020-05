Comic-Con at Home: l’evento è stato ripristinato e si terrà in streaming!

Il Comic-Con 2020 a quanto pare sta arrivando comunque, anche se è stato cancellato, e lo farà presentandosi nel salotto vicino a te.

Il confab di San Diego ha annunciato venerdì che presenterà una versione casalinga del suo evento annuale quest’estate, e ha anche colto l’occasione per prendersi gioco di sé nel processo.

“Prossimamente… parcheggio gratuito, sedie comode, snack personalizzati, niente file, animali ammessi, badge per tutti e un posto in prima fila per… il Comic-Con da casa”, ha dichiarato nel video.

See you this summer! #ComicConAtHome pic.twitter.com/Sf5UbJkXtE

Il Comic-Con, che attira 130.000 fan della cultura pop al San Diego Convention Center ogni luglio, naturalmente non offre parcheggio gratuito, animali domestici, tonnellate di file e cibo nel centro congressi.

La notizia arriva poco meno di un mese dopo che è stato annunciato che, per la prima volta nella storia dell’evento, il Comic-Con sarebbe stato cancellato quest’anno a causa della pandemia di coronavirus. La convention era inizialmente prevista per il 23 luglio.

“L’evento tornerà invece al San Diego Convention Center dal 22 al 25 luglio 2021”, ha dichiarato l’organizzazione in una nota al momento. “Riconoscendo che innumerevoli partecipanti salvano e pianificano le loro agende ogni anno, e quanti espositori e parti interessate fanno affidamento sui suoi eventi per gran parte del loro sostentamento, avevano sperato di ritardare questa decisione anticipando che le preoccupazioni di COVID-19 sarebbe ìro diminuire entro l’estate. Non sarebbe sicuro andare avanti con i piani per quest’anno.”