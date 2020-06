Comic-ConAtHome sarà gratuito per tutti e comincerà il 22 luglio

Il Comic-Con di San Diego ha rivelato i suoi piani per il Comic-ConAtHome, annunciando la partecipazione gratuita e illimitata per la convention virtuale che ora si terrà dal 22 al 26 luglio.

All’inizio di quest’anno, il Comic-Con di San Diego è stato ufficialmente cancellato a causa della pandemia di Coronavirus. Una versione virtuale della convention è stata annunciata poco dopo per riempire il vuoto lasciato dal popolare evento annuale. Il Comic-Con di San Diego ha ora annunciato i suoi piani per la sua prima convention virtuale, che sarà gratuita per tutti con una partecipazione illimitata.

“Per la prima volta nella nostra storia lunga 50 anni, siamo felici di accogliere praticamente chiunque da tutto il mondo”, ha dichiarato il portavoce dell’SDCC David Glanzer. “Sebbene le condizioni di soggiorno a casa lo rendano un momento molto difficile, lo vediamo come un’opportunità per diffondere un po’ di gioia e rafforzare il nostro senso di comunità.”

Mentre la Comic Convention di San Diego non ospiterà la convenzione sulla cultura pop come ha sempre fatto negli ultimi 51 anni, l’iniziativa Comic-ConAtHome presenterà ancora aspetti

classici della convenzione come una sala espositiva online che offre promozioni, offerte speciali e prodotti in edizione limitata.

Inoltre ospiterà anche panel esclusivi e presentazioni relative a fumetti, giochi, televisione, film per i quali la convenzione è diventata famosa. Ma non è tutto perché Comic-ConAtHome avrà anche un momento per i cosplay, giochi e altre attività a cui i partecipanti potranno partecipare.

Comic-ConAtHome è ufficialmente fissato per il 22-26 luglio. Anche se la partecipazione è gratuita, il Comic-Con di San Diego fornirà i badge ai fan per stamparli e indossarli mentre accedono alla convention virtuale.

