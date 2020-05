Community: Dan Harmon stuzzica rivelando di essere “eccitato per i prossimi mesi”

È un grande momento per essere fan di Community.

La serie è attualmente presente su Netflix ed è stato annunciato all’inizio di questa settimana che il cast dell’amata sitcom è tornato assieme al fine di portare avanti una causa di beneficenza durante la pandemia.

Il cast di Community si unirà al creatore Dan Harmon per una reunion virtuale per leggere l’episodio della Stagione 5 “Cooperative Polygraphy” il 18 maggio, che è meglio conosciuto come uno degli episodi finali in cui Donald Glover ha fatto parte dello show. Di recente, Harmon è stato intervistato da The Wrap e ha lasciato intendere che il tanto atteso film di Community potrebbe finalmente diventare realtà.

“Posso dire con certezza alle persone che l’entusiasmo per Community, sia per tutto questo tempo che andato in onda, sia per il suo risveglio su Netflix, potrebbe aver generato qualcosa che influenza il mercato. E quando il mercato viene interessato, le conversazioni avvengono. E quando avvengono le conversazioni, le cose accadono. Voglio dire, quando fai parte della famiglia di Community, impari a non creare mai aspettative, a mantenerle tiepide e basse e poi a essere piacevolmente sorpresi. Quindi posso dire che ci sono conversazioni in corso e che le persone vorrebbero che qualcosa accadesse. Sono molto, molto eccitato per i prossimi mesi.”

Anche se non è esattamente una conferma, è sicuramente promettente! Mentre i fan attendono notizie su un film, possiamo stemperare l’attesa partecipando alla live reunion del cast.

Secondo Variety, che per primo ha riportato i dettagli della riunione di Community, sarà coinvolto l’intero cast della stagione 5. Ciò include anche Glover, che ha lasciato lo spettacolo a metà della stagione e da allora non ha più preso parte a nessuno degli eventi dello spettacolo. Harmon parteciperà insieme a Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Alison Brie, Yvette Nicole Brown, Jim Rash e Ken Jeong.

Come ricorderete, “Cooperative Polygraphy” è un episodio “a basso budget” che si svolge interamente in biblioteca al Greendale Community College dopo il funerale di Pierce Hawthorne (Chevy Chase). L’intero gruppo di studio viene messo sotto torchio dall’esecutore testamentario di Pierce, interpretato dalla guest star Walton Goggins. Sfortunatamente, Goggins non è disponibile a partecipare alla renunion con il cast. Durante l’evento in streaming, ai fan verrà chiesto di contribuire a World Central Kitchen e Frontline Foods di Jose Andres, entrambi i quali stanno lavorando sodo per donare pasti per i primi soccorritori e le famiglie bisognose.

