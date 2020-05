Community: Danny Pudi rivela qual è il suo episodio preferito della serie

Durante le sue sei stagioni, Community ha offerto agli spettatori alcune delle esperienze più uniche che la televisione potesse offrire. Dalle battaglie di paintball, fino alle oscure linee temporali alternate, Community si è avventurata negli angoli più folli dell’immaginazione e della storia della cultura popolare per offrire uno spettacolo diverso da qualsiasi altro.

Naturalmente, se chiedi a un fan di Community il loro episodio preferito, ce ne sono una grande varietà con cui potrebbero risponderti, e lo stesso vale anche per le star della serie.

La risposta facile per chiunque, quando si tratta dei migliori episodi di Community, è “Modern Warfare”, l’episodio che mette in scena una guerra nel campus della Greendale per vincere la precedenza d’iscrizione, diretto da Justin Lin, o magari “Remedial Chaos Theory”, l’episodio della terza stagione che ha introdotto le linee temporali. Tuttavia, quando ComicBook ha chiesto all’interprete di Abed, Danny Pudi, del suo episodio preferito di Community, ha parlato di una delle gemme meno chiacchierate della serie, ovvero “Critical Film Studies”.

L’episodio mette in scena il compleanno di Abed, dove Jeff e il resto del gruppo di studio organizzano con una cena a tema Pulp Fiction per il loro amico. Abed, tuttavia, ha i suoi piani per incontrare Jeff in un ristorante elegante, dove rivela che una recente esperienza lo ha reso “normale”, e vuole semplicemente fare una cena da adulti. Tutto questo si rivela uno stratagemma, poiché Abed voleva solo mettere in scena un omaggio al film “La Mia Cena con Andre”.

” Penso che sia l’episodio La mia cena con Andre, per me”, ha detto Pudi. “Critical Film Studies, che penso sia il diciannovesimo episodio della seconda stagione. C’è così tanto che ho dimenticato, ma che ho anche rivisto. Parlo anche del momento in cui Pierce si presenta con gli opuscoli e parla di essere diventato un loto laser di livello cinque. Ci sono tutta queste piccoli cose, tutti questi attori straordinari. Come guardare Kevin Corrigan che cerca di insegnare a una classe mentre sto facendo un imitazione di Nicolas Cage sulla sua scrivania. C’è così tanto. Ma quell’episodio è stato per me davvero speciale. È stato diretto da Richard Ayoade, di cui sono un grande fan. Ricordo solo quell’episodio. Non avevamo nemmeno una sceneggiatura. Dan Harmon mi ha portato nella stanza degli sceneggiatori e ho potuto vedere che non c’era davvero nulla di scritto. Conoscevo solo i contorni di quell’episodio poco prima che iniziassimo a girare. Mi hanno detto di guardare La Mia Cena con Andre. Ero terrorizzato perché non avevo mai visto il film, e sapevo che non c’era ancora una sceneggiatura. Era venerdì e lunedì abbiamo girato. Ma allo stesso tempo ho pensato: ‘Che spettacolo coraggioso’. La quantità di fiducia che hanno riposto in me e la quantità di fiducia che avevamo l’uno nell’altro quella settimana, mi hanno davvero colpito. Perché sento che siamo usciti con qualcosa che è venuto fuori così bizzarro e così creativo, e sono solo orgoglioso di farne parte.”

Community è una serie TV creata da Dan Harmon e trasmessa negli Stati Uniti d’America dal canale NBC dal 17 settembre 2009 al 17 aprile 2014. La serie racconta le vicende di un gruppo di studenti in un fittizio college del Colorado. La serie è stata acclamata dalla critica e nel tempo ha ottenuto un ampio numero di fan.

Dopo cinque stagioni la serie è stata cancellata dalla NBC nel maggio 2014; in seguito è stata rinnovata da Yahoo! Screen per una sesta stagione, che è andata in onda dal 17 marzo al 2 giugno 2015. In Italia la serie è trasmessa in prima visione sul canale Comedy Central a partire dal 13 aprile 2010, mentre in chiaro viene trasmessa dal 16 settembre 2013 al 23 dicembre 2015 sulle reti del gruppo Mediaset.

