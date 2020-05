Community: Donald Glover ha rivelato la sua idea per un film

Donald Glover ha un’idea per un potenziale film di Community. I fan hanno desiderato un film basato sullo show televisivo di culto che continua la storia del suo colorato cast di personaggi da molto, e da un po’ di tempo pare che ci siano effettivamente discussioni in atto.

Community è una sitcom che ha funzionato per sei stagioni dal 2009-2015. Quando l’avvocato Jeff Winger (Joel McHale) viene scoperto con un falso titolo universitario, frequenta il Greendale Community College e forma un gruppo di studio nel tentativo di andare a letto con Britta, un’altra studentessa. Lo spettacolo segue le varie disavventure del gruppo, da epici combattimenti coi cuscini a partite di paintball in tutta la scuola. Lo spettacolo è stato spesso elogiato per il tono comedy davvero brillante, il meta-umorismo di genere, nonché per le esibizioni di ciascuno dei suoi membri del cast. Lo spettacolo è ora noto per il lancio di diverse carriere, in particolare per gli attori Alison Brie e Donald Glover, nonché i registi Joe e Anthony Russo.

Il cast di Community si è riunito per un readtable dell’episodio “Cooperative Polygraphy”, con Pedro Pascal di The Mandalorian che si è unito alla cosa come guest star. Il cast si è quindi fermato un momento per una sessione di domande e risposte, dove è stato chiesto loro della trama di un potenziale film. Donald Glover, impegnato con la sua serie di FX, Atlanta, e la sua carriera musicale come Childish Gambino, inizialmente ha scherzato sul fatto che il suo personaggio Troy Barnes era probabilmente morto, ma ha poi aggiunto che un film su Abed (Danny Pudi) in cerca di Troy sarebbe un’idea interessante, dato che erano i migliori amici prima che Troy uscisse dalla serie (Glover ha lasciato lo spettacolo per concentrarsi sulla sua musica).

Pudi ha accettato, affermando: “Adoro l’idea che Troy si perda e la missione di Abed è di trovarlo, provare a rintracciare qualcuno – sarebbe divertente”. Il cast e la troupe hanno espresso la loro voglia di fare un film, con i fratelli Russo (ora noti per aver diretto film Marvel come Avengers: Endgame) affermando che gli sarebbe piaciuto dirigere un film di Community.

Community è stato aggiunto a Netflix nell’aprile 2020 e, a sua volta, ha visto un’impennata di popolarità. Mentre Community è amata sia dagli spettatori che dalla critica, ha affrontato diversi ostacoli durante la sua corsa iniziale. La sitcom è stata spesso oscurata da altre commedie della NBC come The Office, Parks and Recreation e 30 Rock. Ciò si è tradotto in una riduzione del budget di stagione in stagione, e costanti preoccupazioni che lo show potesse essere cancellato.

Il creatore della serie Dan Harmon è stato licenziato dopo la terza stagione, ma gli è stato chiesto di tornare dopo la quarta stagione (spesso considerata la stagione più debole). Lo spettacolo è stato infine cancellato dalla NBC dopo la stagione 5, e poi è stato ripreso per la sua sesta e ultima stagione dal servizio di streaming ormai defunto “Yahoo! Screen”

