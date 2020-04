Community: il piano originale prevedeva una bromance fra Pierce e Troy

L’amicizia tra Troy Barnes (Donald Glover) e Abed Nadir (Danny Pudi) è stata il cuore e l’anima di Community, ma ciò ha quasi rischiato di non divenire realtà se la serie avesse seguito il piano originale dello show.

La serie è stata creata da Dan Harmon (Rick e Morty) e ha funzionato per cinque stagioni su NBC prima di passare a Yahoo Screen! per la stagione 6, il suo capitolo finale. Le relazioni tra i personaggi principali hanno davvero plasmato lo spettacolo, ma nelle prime fasi, Pierce Hawthorne (Chevy Chase), non Abed, doveva avere un “bromance” con Troy.

Troy e Abed erano due membri del gruppo di studio. I membri erano studenti al Greendale Community College insieme a Jeff Winger (Joel McHale), Annie Edison (Alison Brie), Shirley Bennett (Yvette Nicole Brown), Britta Perry (Gillian Jacobs) e il già citato Pierce. All’inizio della serie, Troy e Abed hanno formarono un legame speciale e divennero rapidamente migliori amici. L’influenza di Abed permise a Troy di uscire dal suo guscio mentre finalmente abbracciava il suo lato nerd. La coppia prese a completarsi a vicenda e la loro chimica diventò palpabile, sia dentro che fuori dallo schermo.

Anche se Troy e Abed sembravano l’abbinamento perfetto come migliori amici nella serie, questo non era il piano originale per la stagione 1. Quando la serie è stata lanciata, ha avuto luogo uno sforzo per accoppiare Pierce e Troy come i migliori amici del gruppo di studio. Ciò è evidente nei primi episodi in cui erano presenti molte interazioni tra i personaggi interpretati da Chase e Glover. Secondo un’intervista rilasciata nel 2014 (tramite The Mary Sue), Harmon ha affermato che Pierce e Troy avrebbero dovuto essere i “nuovi Beavis e Butthead nello show“. Il fatto che entrambi avessero un senso dell’umorismo giovanile avrebbe dato loro il potenziale per formare un’amicizia unica fino a quando è diventato evidente che Troy e Abed erano la coppia migliore.

Durante le riprese della stagione 1 di Community, Harmon e il resto della crew hanno iniziato a notare che Troy e Abed avevano qualcosa di speciale. Fuori dallo schermo, Glover e Pudi sono diventati amici istantaneamente e quella relazione ha iniziato a diffondersi nei loro personaggi. Per questo motivo, è stato scritto più materiale che li vedeva assieme nella serie fino a quando quell’amicizia è finalmente sbocciata.

Le scene post-credits con Troy e Abed sono state effettivamente girate in seguito, ma hanno contribuito a consolidare la dinamica della coppia all’inizio della serie. Mentre l’amicizia tra Troy e Abed cresceva, aveva senso per Pierce venisse escluso sempre di più, a causa della sua età e delle sue osservazioni controverse, piuttosto che essere amico stretto di Troy.

Troy e Abed hanno spesso coinvolto il gruppo di studio in varie loro idee di gioco, ed è velocemente diventato chiaro che stavano meglio insieme. Ciò, tuttavia, non ha impedito a Pierce e Troy di avere una sorta di amicizia durante la serie. Troy visse brevemente con Pierce prima di trasferirsi da Abed. Quando Glover se ne andò durante la stagione 5, il suo personaggio partì per navigare attorno al mondo per ricevere l’eredità di 14 milioni di Pierce, come dichiarato nelle sue ultime volontà.

Sfortunatamente, l’uscita di Glover ha lasciato un vuoto importante in Community. Non solo ha influenzato la qualità della serie, ma lasciato la sensazione che mancasse qualcosa ad Abed con la perdita della sua metà. È difficile immaginare che un bromance tra Pierce e Troy potesse suscitare quel tipo di emozione se la serie fosse andata in quella direzione.

