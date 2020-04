Community: Joe Russo è fiducioso che verrà realizzato il film

Quasi tutti in tutto il mondo conoscono i registi Joe e Anthony Russo per Avengers: Endgame, e i fratelli hanno diretto quattro film dei Marvel Studios nell’ultimo decennio, diventando nel frattempo nomi familiari.

Leggi anche: il piano originale prevedeva una bromance fra Pierce e Troy

Tuttavia, prima del loro periodo con la Marvel, i Fratelli Russo hanno iniziato in televisione, con spettacoli come Arrested Development e Community. Quest’ultimo è una sitcom unica e stravagante con un cast stellare nata dalla mente del co-creatore di Rick e Morty, Dan Harmon, e negli ultimi anni ha creato un seguito incredibilmente forte.

I fan di Community, così come il suo cast e la sua troupe, hanno combattuto per la serie da quando è andata in onda, sperando di raggiungere l’obiettivo di “Sei stagioni e un film” che è diventato un hashtag e mantra di tendenza negli ultimi tempi. Le sei stagioni sono diventate realtà, ma il film non si trova da nessuna parte.

Grazie al recente arrivo di Community su Netflix, la serie ha riottenuto una certa risonanza, e molte persone sono riuscite a guardarla per la prima volta. Assieme al buzz sociale nelle agorà virtuali, molte delle persone coinvolte nello show hanno preso a sostenere che il film sia più vicino che mai, e questo include Joe Russo.

“Saremmo sicuramente disposti a farlo. Adoriamo la nostra famiglia di Community”, ha detto Russo a Collider durante una recente intervista. “Quel cast, siamo ancora molto vicini a tutti loro. Sarebbe sicuramente in base all’agenda per noi, ma credo che ci sarà un film di Community, soprattutto ora che sta andando così bene in streaming. Qualcuno come Netflix potrebbe pensarci e realizzare quel film. Non credo che vorreste vederlo con un budget grande”, ha continuato. “Parte di ciò che rende lo show così avvincente è la sua identità di sfigato, è come la Greendale. Non credo che vorreste vederlo volare improvvisamente con un budget elevato di produzione e una scenografia folle. A meno che non stessimo andando in un posto fantastico o realizzando uno dei nostri concept di esplorazione di genere. Ma penso che faremmo facilmente quel film con un budget ristretto.”

Community è una serie TV creata da Dan Harmon e trasmessa negli Stati Uniti d’America dal canale NBC dal 17 settembre 2009 al 17 aprile 2014. La serie racconta le vicende di un gruppo di studenti in un fittizio college del Colorado. La serie è stata acclamata dalla critica e nel tempo ha ottenuto un ampio numero di fan.

Dopo cinque stagioni la serie è stata cancellata dalla NBC nel maggio 2014; in seguito è stata rinnovata da Yahoo! Screen per una sesta stagione, che è andata in onda dal 17 marzo al 2 giugno 2015. In Italia la serie è trasmessa in prima visione sul canale Comedy Central a partire dal 13 aprile 2010, mentre in chiaro viene trasmessa dal 16 settembre 2013 al 23 dicembre 2015 sulle reti del gruppo Mediaset.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...