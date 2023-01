Community: Joel McHale ha rivelato che la finestra di inizio delle riprese del film è stata settata per giugno

Dopo anni in cui il pubblico ha atteso con ansia il progetto, Joel McHale ha rivelato che la finestra di inizio delle riprese del film di Community è stata settata, ed è prima del previsto.

La sitcom della NBC è andata in onda per sei stagioni e ruotava attorno a un gruppo eclettico di giovani studenti universitari mentre cercavano di mettere ordine nelle loro vite vivendo nel loro disfunzionale Community College del Colorado. Creato dal futuro co-creatore di Rick e Morty, Dan Harmon, Community ha messo insieme una fanbase non indifferente nel tempo, nonostante sia stata cancellata più volte e abbia faticato ad arrivare alle sei stagioni promesse.

Mentre appariva in un recente episodio di Jimmy Kimmel Live!, a Joel McHale è stato chiesto del tanto atteso film di Community. L’attore, noto per il suo ruolo dell’avvocato radiato dall’albo Jeff Winger, ha confermato che lo sviluppo si sta muovendo molto più rapidamente di quanto alcuni avrebbero potuto prevedere, rivelando anche che la finestra di inizio delle riprese dovrebbe essere questo giugno.

McHale ha continuato ringraziando scherzosamente Kimmel per essersi ricordato di chiedere del film Community, un progetto di cui si parla da quasi un decennio.

L’affermazione di McHale secondo cui il film della community sta cercando di iniziare le riprese a giugno potrebbe essere una sorpresa per alcuni, considerando che Harmon aveva precedentemente indicato novembre, e che era ancora in procinto di scrivere la sceneggiatura del progetto.

Mentre due mesi di sviluppo avrebbero potuto portare Harmon a completare finalmente la sceneggiatura, il tempo prolungato impiegato per dare la conferma e le sue precedenti discussioni sulla lotta per dare al film la storia che merita, potrebbero comprensibilmente essere viste con scetticismo dai fan. Tuttavia, con l’entusiasmo suo e dei suoi collaboratori per far decollare il film, un inizio delle riprese di giugno potrebbe vedere il film arrivare già nel 2024 su Peacock.

Qui sotto l’intervista:

Mi piace: Mi piace Caricamento...