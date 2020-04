Community: John McHale crede che ora la possibilità di un film sia verosimile

John McHale è sicuramente una star della televisione, ed in una recente intervista con Variety per parlare di Tiger King, l’attore, che preso vedremo nella serie DC Universe, Stargirl, ha parlato della serie comedy a cui tempo addietro partecipò con Alison Brie, Danny Pudi, Chase Chevy e Donald Glover, Community.

Di recente la serie ha ricevuto nuova attenzione attraverso il suo accordo di streaming con Netflix, e con questo nuovo palcoscenico per la serie che al tempo ha fatto comprendere come ci fosse bisogno di questo mezzo per non far morire progetti validi, c’è la domanda se lo show genererà finalmente un film, come una volta promesso dalla profezia “sei stagioni e un film”.

McHale ha detto che è più ottimista che mai che accadrà.

“Ci sono molti più rumor di quelli che esistevano prima”, ha detto. “Alison Brie ha twittato di aver ricevuto una telefonata dalla Sony. Non mi hanno ancora chiamato, forse Matthew Lillard subentrerà. Ma direi che c’è una possibilità più vera adesso di quanto non ci sia mai stato. Per molto tempo ho pensato ‘non succederà mai’. E ora penso con rinnovato interesse, e so che il cast è interessato, che potrebbe accadere.”

Community è una serie TV creata da Dan Harmon e trasmessa negli Stati Uniti d’America dal canale NBC dal 17 settembre 2009 al 17 aprile 2014. La serie racconta le vicende di un gruppo di studenti in un fittizio college del Colorado. La serie è stata acclamata dalla critica e nel tempo ha ottenuto un ampio numero di fan.

Dopo cinque stagioni la serie è stata cancellata dalla NBC nel maggio 2014; in seguito è stata rinnovata da Yahoo! Screen per una sesta stagione, che è andata in onda dal 17 marzo al 2 giugno 2015. In Italia la serie è trasmessa in prima visione sul canale Comedy Central a partire dal 13 aprile 2010, mentre in chiaro viene trasmessa dal 16 settembre 2013 al 23 dicembre 2015 sulle reti del gruppo Mediaset.

Greendale Community College. Jeff Winger, un avvocato con la licenza sospesa, con lo scopo di sedurre l’ex attivista politica Britta Perry, organizza un finto gruppo di studio di spagnolo a cui lei è stata invitata a partecipare. Tuttavia, Britta invita un altro studente, Abed Nadir, che a sua volta invita altri quattro membri della classe spagnolo, Troy Barnes, Shirley Bennett, Annie Edison e Pierce Hawthorne: il gruppo, così, diventa reale.

Nonostante le loro diverse età, caratteri e personalità, il gruppo cresce insieme e tutti sviluppano una stretta amicizia gli uni con gli altri. Il gruppo, come entità, è abbastanza egocentrico ed è proprio questa la causa di competizioni, argomenti o faide che vanno creandosi. Questo comportamento è incoraggiato dal loro scoppiettante preside che li considera i suoi studenti preferiti, e che ha anche una cotta per Jeff.

Mi piace: Mi piace Caricamento...