Community: la serie cult arriva su Netflix!

Grazie all’annuncio possiamo mostrarvi un tweet che informa circa a l’arrivo su Netflix Italia di Community, serie già presente su Prime Video ma che ora ottiene un doppio modo per essere goduta.

Ricordata da molto come un vero e proprio cult televisivo, fra i più più amati, la serie comedy del creatore di Rick & North, Dan Harmon, arriverà tra due settimane, il 1° aprile.

Qui sotto potete vedere il tweet:

Prima di Childish Gambino, prima di GLOW, prima di Rick and Morty, prima di Love… Ecco prima c’era Community. Disponibile dal 1°aprile. 👦🏽👩🏼

👦🏿┳━┳ 👦🏻

👴🏻 ┻━┻

👩🏿‍🦱👩🏻 — Netflix Italia (@NetflixIT) March 13, 2020

Community è una serie TV creata da Dan Harmon e trasmessa negli Stati Uniti d’America dal canale NBC dal 17 settembre 2009 al 17 aprile 2014.

La serie racconta le vicende di un gruppo di studenti in un fittizio college del Colorado. La serie è stata acclamata dalla critica e nel tempo ha ottenuto un ampio numero di fan.

Dopo cinque stagioni la serie è stata cancellata dalla NBC nel maggio 2014; in seguito è stata rinnovata da Yahoo! Screen per una sesta stagione, che è andata in onda dal 17 marzo al 2 giugno 2015. In Italia la serie è trasmessa in prima visione sul canale Comedy Central a partire dal 13 aprile 2010, mentre in chiaro viene trasmessa dal 16 settembre 2013 al 23 dicembre 2015 sulle reti del gruppo Mediaset.

Community è ritenuto il perfetto esempio di come serie come queste funzionino meglio sulle piattaforme di streaming.

