Community: The Movie, Dan Harmon conferma che il film non includerà paintball o Dungeons & Dragons

Solo pochi mesi dopo la conferma del progetto, Dan Harmon ha rivelato che il film della community non includerà due dettagli dello show amati dai fan.

Community ha guadagnato un seguito di culto grazie al suo meta-umorismo, riferimenti alla cultura pop e omaggi ai film classici e ai tropi televisivi durante le sue sei stagioni su NBC e Yahoo! Screen dal 2009 al 2015.

La serie è stata quasi cancellata più di una volta, solo per essere salvata da diverse campagne di fan che l’hanno sostenuta al grido di #SixSeasonAndAMovie. Il film tanto atteso darà forma finalmente al popolare slogan dello show, poiché l’uscita del film trasformerà quel mantra da una questione di fede a profetico.

In una recente intervista con Six Seasons & A Podcast, Harmon, che è stata la principale forza creativa dietro lo show ed è stato anche lo showrunner di Community durante le stagioni 1-3 e le stagioni 5-6, ha rivelato quale momento amato dai fan dello show non far parte di Community.

Mentre il fatto che il film sia effettivamente in realizzazione è molto eccitante, alcuni fan potrebbero rimanere un po’ delusi dal fatto che Harmon abbia effettivamente escluso ogni possibilità che il film presenti il ​​gruppo di studio che gioca un’altra partita a Dungeons and Dragons, o a un’intensa partita di Paintball Assassin.

“Ad esempio, diciamo: ‘Pensiamo davvero che sarebbe una buona idea inserire un momento paintball?’. È una delle prime cose da escludere perché è la prima cosa che ti viene in mente, e questo è un problema con il concept del film di Community. Abbiamo fatto molti episodi in cui eravamo gioiosamente bloccati in un costrutto fatto di narrazione non tradizionale per una sitcom, giocando con l’occhio di David Fincher o Martin Scorsese. Ci sono stati molti episodi speciali che erano una specie di omaggio a molti film di genere. La faccenda del paintball era una di queste. Abbiamo provato a fare un sacco di episodi col paintball, e sono stati davvero meravigliosi da realizzare, quindi penso non possa esistere qualcosa che catturerebbe quella gioia messa nell’episodio originale col paintball.”

Da quando l’Abed di Danny Pudi ha inventato il mantra “sei stagioni e un film” nella seconda stagione, un film di Community è stato qualcosa per cui i fan e le persone coinvolte hanno pregato. A settembre, quei desideri sono stati esauditi quando la piattaforma di streaming Peacock assieme a Sony Pictures TV hanno annunciato che Community: The Movie stava finalmente diventando realtà. Dal momento che Peacock sta producendo il film, sembra molto probabile che il film uscirà come un’esclusiva in streaming piuttosto che come una tradizionale uscita nelle sale. Pudi, Joel McHale, Alison Brie e Gillian Jacobs sono stati tutti confermati per il cast e riprenderanno tutti i loro ruoli come membri del decantato gruppo di studio.

Torneranno anche Ken Jeong nei panni dell’imprevedibile ex professore di spagnolo Ben Chang e Jim Rash nei panni dell’amante dei costumi preside Craig Pelton. Keith David, che ha interpretato l’intelligente e solitario Elroy Patashnik nella sesta stagione, l’ultima stagione dello show, ha affermato che quando Community: The Movie accadrà sarà coinvolto. Yvette Nicole Brown non è stata confermata di ritorno come Shirley Bennett, ed è molto improbabile che Chevy Chase torni come Pierce Hawthorne considerando la sua ignominiosa partenza dallo show durante la stagione 4 a causa di comportamenti inappropriati e divergenze creative con lo showrunner Harmon.

In ultimo, Donald Glover non è stato confermato di ritorno come Troy Barnes, ma Harmon ha detto che non poteva immaginare di fare il film senza Glover, il che è un aggiornamento molto incoraggiante per il suo potenziale ritorno. Harmon è attualmente in procinto di scrivere la sceneggiatura, che ha assicurato ai fan non includerà alcun cliché sui reboot o una storia che ruota attorno alla chiusura e alla riapertura del Greendale Community College. Considerando che la sceneggiatura del film di Community è ancora in fase di scrittura e le riprese devono ancora iniziare, un’uscita del film già nel 2023 sembra inverosimile. Non sarà un film con un budget elevato, ma anche così, una sequenza temporale molto più probabile collocherebbe l’uscita di Community: The Movie nel 2024.

