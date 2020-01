Concept art di un cancellato cortometraggio animato di The Last Of Us compaiono online

Un cortometraggio animato per The Last of Us sarebbe stato scoperto recentemente online, e a quanto pare era effettivamente nei piani della Sony, ma è stato – per qualche motivo – cancellato, o almeno è ciò che suggeriscono le nuove immagini trapelate.

Oggi, nuove immagini di un film animato di The Last of Us cancellato sono state caricate su Internet dallo studio di animazione Oddfellows. Rapidamente, le immagini hanno iniziato a fare il giro del web, spingendo Oddfellows a cancellarle ma, come sappiamo, una volta su Internet è per sempre.

Più specificamente, la serie di immagini è stata caricata sul sito Web dello studio di animazione sotto la pagina del suo portfolio. E secondo la pagina, essa e la Sony stavano lavorando a un cortometraggio in collaborazione che fungesse da ponte forte tra il primo gioco e il sequel in arrivo. Fondamentalmente, servirebbe come un “in precedenza”, ma per chissà quale motivo è stato cancellato.

“In previsione di The Last of Us II, ci è stato chiesto di creare un cortometraggio avvincente che raffigurava i personaggi principali Joel ed Ellie mentre raccontano la loro drammatica storia vista nel gioco originale”, ha dichiarato Oddfellows delle immagini.

Ulteriori dettagli non sono stati divulgati, ma le note degli studi di animazione The Animatrix e il prequel animato di Blade Runner 2049 sono state fonti di ispirazione per il progetto, e lo si può notare nelle immagini, che è possibile vedere qui di seguito:

“La nostra proposta era di reinterpretare ciascuno dei capitoli del gioco con un trattamento visivo unico”, aggiunge Oddfellows. “L’uso di dispositivi narrativi singolari ci permetterebbe di collegare gli stili e viaggiare senza soluzione di continuità tra passato e presente. Alla fine la Sony ha deciso di non andare avanti con questo progetto.”

Come accennato in precedenza, la pagina è stata da allora estratta, ma è possibile visualizzare qui ulteriori dettagli e contenuti multimediali del progetto. Al momento della pubblicazione, Sony non ha commentato il leak, e quindi non sappiamo perché alla fine abbia deciso di annullare il promettente cortometraggio animato.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...