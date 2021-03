Concrete Cowboy: primo trailer per il nuovo film neo-western con Idris Elba

Il western è un genere con una storia incredibile, che dimostra quanto sia stato camaleontico più degli altri generi nel corso degli anni. Un genere che è sopravvissuto grazie alla sua capacità di raccontare sempre i tempi che corrono. Si inizia con i film di John Ford e Howard Hawks, si prosegue con il filone degli spahghetti western di Leone e Corbucci, passando per quello fumettoso / post-moderno firmato Tarantino e arrivando, infine, a quello che è conveniente chiamare come “neo-western”.

Di solito con questo nome si intendono quei film chiaramente western, nella forma e nella sostanza, ma ambientati ai giorni nostri nostri o comunque in un’epoca ben diversa da quella tipica del genere.

Per citare un paio di esempi trai più celebri abbiamo Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen, Logan di James Mangold, Hell or High Water di David McKenzie è forse l’esempio migliore da fare. Un’evoluzione del genere che continua ad essere prolifica (nonostante ci sia ancora spazio per film di ambientazione ottocentesca, basti vedere l’acclamato Notizie dal mondo) e, infatti, arriva oggi il primo trailer per il film Concrete Cowboy, diretto da Ricky Staub e con protagoisti Idris Elba e Caleb McLaughlin.

Leggi anche: tutti i film Netflix in arrivo nel 2021

Il film è tratto dal romanzo Ghetto Cowboy di Greg Neri, e racconta la storia di un ragazzo che si trova a scontrarsi con il padre e la sua cultura da cowboy moderno.

Un film molto interessante, soprattutto per gli appasionati del genere, che sembra voler porre delle interessanti riflessioni su quelli che sono gli archetipi narrativi del genere americano per eccellenza, nella speranza che non cada in una retorica da due soldi.

Vi lascio qui sotto il trailer del film, sia doppiato che in lingua originale, in arrivo il 2 aprile 2021 su Netflix.

Concrete Cowboy uscirà il 2 aprile 2021 su Netflix, con Ricky Staub alla regia, su una sceneggiatura di Dan Walser e dello stesso Staub, e con Lee Daniels, Idris Elba, Jennifer Madeloff, Tucker Tooley, Dan Walser e Jeff G. Waxman.

La fotografia è a cura di Minka Farthing-Kohl, montaggio di Luke Ciarrocchi e colonna sonora di Kevin Matley.

Nel cast Idris Elba (Harp), Caleb McLaughlin (Cole), Jharrel Jerome, Lorraine Toussaint e Cliff “Method Man” Smith.

Mi piace: Mi piace Caricamento...