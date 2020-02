Connected: le prime immagini del nuovo film animato dai produttori di Spider-Man: Un Nuovo Universo

Le immagini dei film Sony, Connected, rivelano un primo sguardo alla commedia animata su una famiglia in viaggio quando inizia un’apocalisse robotica.

Originariamente intitolato The Mitchells vs. The Machines, il film è prodotto da Phil Lord e Chris Miller, il team dietro ad amati film animati come Piovono Polpette e The LEGO Movie. Hanno anche prodotto Spider-Man: Un Nuovo Universo e sono di nuovo produttori di Connected, scritto da Michael Rianda (Gravity Falls) e Jeff Rowe (Disincanto), con la regia di Rianda.

Oggi, EW ha svelato le prime immagini del film, con l’intera famiglia Mitchell. C’è Katie (Abbi Jacobson) studentessa all’università, papà Rick (Danny McBride), mamma Linda (Maya Rudolph), il fratellino Aaron (Rianda) e il cagnolino Monchi, tutti pronti per un viaggio di famiglia volto a portare Katie a scuola. Lungo la strada, però, avviene un’apocalisse robotica. Lord descrive l’equilibrio tra il cuore della famiglia e l’avventura coi robot, dicendo:

“Una cosa è combattere l’apocalisse dei robot, ed è una specie di premessa divertente, ma è molto più interessante avere tuo padre che cerca di insegnarti a guidare durante la robot apocalisse.”

Potete vedere le prima immagini qui sotto:

EW prosegue poi dicendo che Connected utilizza parte della tecnologia di animazione creata per Spider-Verse per dare vita all’apocalisse robot. In particolare, i personaggi umani e il mondo prendono vita con “uno stile più disordinato e più disegnato a mano”, mentre i robot e la tecnologia “sono tutti splendore e cromatismo in CGI”.

Qui sotto potete vedere un’idea dello stile d’animazione:

Katie Mitchell (@AbbiJacobson) and her family's ordinary road trip takes a turn in #ConnectedMovie. Out September 18. pic.twitter.com/ezTlcQTpcc — Connected Movie (@ConnectedMovie) February 20, 2020

Ciò dovrebbe aiutare a dare a Connected uno stile altrettanto unico e bello, aiutando a rappresentare visivamente la dicotomia tra uomo e macchina che sembra essere al centro del film. Tuttavia, resta da vedere se il film sarà in grado di connettersi al pubblico quando uscirà a settembre.

Connected, della Sony Pictures Animation, è commedia animata originale del regista Mike Rianda e dei produttori Phil Lord e Christopher Miller.

