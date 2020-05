Connie Nielsen rivela che Snyder ha combattuto per far in modo che interpretasse Ippolita

Il regista di Justice League, Zack Snyder, ha finito per combattere per mantenere Connie Nielsen come Ippolita in Wonder Woman.

L’attrice ha parlato con The Hollywood Reporter della messa in sicurezza di quella parte e di come il regista di Batman V Superman ha finito per essere una parte importante nell’imporre che il ruolo della regina Ippolita le venisse dato, ma a quanto pare ci è voluto un po’ per convincere Nielsen a fare la fila per il ruolo.

Snyder ha continuato a spingere e si è assicurato di ottenere l’attrice, cosa che alla fine ha fatto la differenza. Le persone potranno riservare critiche al regista, ma rimane chiaro che apprezza davvero le relazioni con la sua crew e vuole vederli avere successo.

“È divertente perché è stato Zack Snyder a continuare a dire a Patty: ‘Penso davvero che dovresti incontrare Connie Nielsen. Penso davvero che sia perfetta per il ruolo’.”, ha ricordato Nielsen. “Patty era tipo: ‘Oh, no, è una ragazza tosta, e non sto cercando una donna tosta per questo’. Zack allora disse: ‘Davvero non la penso così. Penso che dovresti incontrarla’. Ho quindi dovuto volare a Londra poco prima di Natale. Penso di essere arrivata e andato direttamente dall’aeroporto a pranzo con Patty in questo ristorante giapponese. Mi sono subito imbattuta in questa sensazione da compagni d’armi con lei, e ci siamo unite per le successive quattro ore. Abbiamo pranzato a lungo, e alla fine è sembrata una conversazione che non è mai finita.”

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale statunitensi il 14 agosto 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è a cura di Hans Zimmer.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah), Connie Nielsen (Hippolyta), Robin Wright (Antiope) e Pedro Pascal (Max Lord).

