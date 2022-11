Constantine 2: Francis Lawrence spera di fare un film R-rated “spaventoso e molto violento”

Come sapete di recente il regista Francis Lawrence ha annunciato il suo ritorno da Constantine con Keanu Reeves, e recentemente, in un’intervista dedicata al suo nuovo film Netflix “Slumberland”, gli è stato chiesto di più dei suoi piani per Constantine 2

Questo nuovo sequel di Constantine, che lo riunirà con la star originale Keanu Reeves e lo sceneggiatore Akiva Goldsman, sarà diverso in almeno un aspetto chiave, a patto che Lawrence riesca a spuntarla e a fare a modo suo.

Mentre Lawrence ha detto che non pensava che Constantine 2 sarebbe stato il suo prossimo progetto (il regista ha anche appena finito di girare il prequel di Hunger Games, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes), tutto ciò che sa è che Keanu, Akiva e lui volevamo farlo da sempre. Il regista ha detto che “tutta la follia in casa DC” si è effettivamente placata, permettendo loro di reclamare il personaggio.

“Alla fine ci è stato dato il permesso di andare avanti e fare la nostra versione di Constantine perché le persone lo adorano, a prescindere se faccia parte o meno di qualcosa di più, lo voglio sempre vedere, che sia quello di Keanu o quello televisivo. E ora penso che le persone si rendano conto che potrebbe esserci davvero appetito per un’altra versione del Constantine di Keanu.”

Sebbene Lawrence abbia affermato di non avere ancora una sceneggiatura per il sequel di Constantine, la trama del nuovo film è stata discussa all’infinito.

“Abbiamo idee a cui ci siamo dedicati”, ha detto Lawrence. “E io e Keanu ci battiamo da un po’ per far si che prendano vita. Finalmente abbiamo superato l’ostacolo e ora che possiamo andare avanti. Ora dobbiamo solo rimboccarci le maniche e tuffarci. Ma abbiamo molte idee.”

Una cosa che sarà diversa nel sequel, sempre se Lawrence farà a modo suo, è che sarà vietato ai minori. Ciò deriva da una frustrazione che ha avuto con il film del 2005.

“Una delle cose più importanti per me del primo è stato che abbiamo seguito, secondo la Warner Bros., le regole per realizzare un film PG-13 in termini di violenza, sangue, linguaggio, sessualità. Ma il tabellone delle valutazioni ci ha dato una R. E il mio grande, grande rimpianto è stato che abbiamo avuto un film R-rated ma alla base c’era un film PG-13″, ha detto Lawrence. “E se dovessi ricevere il via libera per fare un film R-Rated allora lo svilupperei come se lo fosse fin dall’inizio, rendendolo molto più spaventoso e molto più violento.”

