Constantine 2: Keanu Reeves ha parlato del suo imminente ritorno nel ruolo del personaggio DC

Dopo lo scioccante annuncio che Constantine 2 è in fase di sviluppo, l’attore protagonista Keanu Reeves ha parlato del suo imminente ritorno nel ruolo del personaggio DC.

Reeves è stato segnalato per questo sorprendente ritorno nel settembre del 2022, quando le notizie hanno confermato che il suo film da solista del 2005, Constantine, doveva continuare con un sequel. Sebbene questo film originale non sia andato molto bene con la critica o al botteghino, la Warner Bros. sta cercando di puntare sull’immenso potere da star di Reeves nella nuova era dei super-eroi per una storia di maggior successo questa volta.

Resta da vedere dove questo nuovo film si inserisca nella lista di progetti dei DC Studios sotto i co-CEO James Gunn e Peter Safran, ma per lo meno sappiamo che è in fase di sviluppo dopo una serie di cancellazioni altrove.

Ora, Reeves ha tirato indietro il sipario su come Constantine 2 è diventato realtà, e a quanto pare è merito in gran parte dei suoi incessanti sforzi per vedere la storia continuare.

Parlando con Total Film (via TD), l’attore di ha offerto i suoi primi commenti pubblici su Constantine 2. Reeves ha spiegato quanto gli fosse piaciuto interpretare il ruolo nel primo film, scherzando sul fatto che era simile al personaggio titolare di Oliver Twist nel chiedere allo studio: “Posso averne ancora un po’?”.

“Non so se fosse un affare incompiuto, ma era sicuramente un ruolo che amavo. E ho pensato che Francis Lawrence, il regista, avesse fatto un lavoro così straordinario. Mi è piaciuto interpretare quel personaggio e mi è piaciuto molto il film. Ero come [adotta la voce di Oliver Twist] ‘posso averne ancora un po’ per favore?’.”

Apparentemente questa è diventata una regolare richiesta di Reeves alla Warner Bros., con lo studio che gli diceva regolarmente di no. Una volta che lo studio ha finalmente detto “ok” e stato dato il via libera al sequel, Reeves e il suo team si sono subito messi al lavoro e ora “hanno appena iniziato a provare a mettere insieme una storia”.

Reeves non è stato in grado di contenere la sua eccitazione, chiarendo che “farà del suo meglio per provare a realizzare quel sogno” di realizzare questo film anche con tutti gli ostacoli sulla strada.

Mi piace: Mi piace Caricamento...