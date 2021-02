Constantine: a quanto pare Bad Robot e HBO Max stanno sviluppando uno show reboot

La Bad Robot di JJ Abrams sta sviluppando un reboot più cupo di Constantine della DC Comics per HBO Max con Guy Bolton pronto a scriverlo.

Stando a Deadline, la società di produzione di Abrams, la Bad Robot, sta lavorando con lo streamer della WarnerMedia al riavvio, che vedrà il personaggio come un giovane londinese. Pare che Bolton abbia già scritto la sceneggiatura del pilota, con l’intenzione di mettere insieme la sua stanza degli sceneggiatori a marzo.

Il personaggio sarà pare quindi di un reboot, cosa che rappresenterà un allontanamento dalla versione interpretata da Matt Ryan nella serie della Fox andata in onda per una stagione tra il 2014-15. Quella serie è stata sviluppata da David Goyer e Daniel Cerone e similmente basata sul personaggio della DC Comics, John Constantine, un esorcista britannico e detective dell’occulto che da la caccia al soprannaturale.

La logline pare descriva lo spettacolo come una reinvenzione più oscura del personaggio, che sarà diversa da qualsiasi progetto precedente basato sul personaggio. Sarà meno incentrato sulla religione e più concentrato sugli elementi horror dei fumetti di Constantine. La produzione è attualmente alla ricerca di un attore per il ruolo principale, con la speranza di scegliere un attore BIPOC sulla ventina, simile a un giovane Riz Ahmed.

Come nel caso di questi casting call, HBO Max e JJ Abrams non sembrano prendere di mira specificamente Riz Ahmed. Tuttavia, usare il suo aspetto come punto di partenza dovrebbe creare una nuova entusiasmante versione di uno degli antieroi più importanti della DC.

Ryan è apparso anche come personaggio in diversi show dell’arrowverse, ed è diventato velocemente molto amato dai fan del franchise DC televisivo.

Questo pare sia l’ultimo progetto di una serie di progetto che la Bad Robot ha per HBO Max; lo scorso aprile, lo streamer ha rivelato di avere in sviluppo Overlook, un progetto ispirato a Shining di Stephen King; Duster; e uno spettacolo DC basato sulla Justice League Dark.

Bolton è uno scrittore alle prime armi dal Regno Unito. In precedenza ha scritto due libri, The Pictures, che è stato venduto al regista di Hell or High Water e Outlaw King, David Mackenzie, e la sua società di produzione Sigma Films per un adattamento cinematografico, e The Syndicate. Sta anche lavorando a The Croupier, una sceneggiatura per un pilota che è in sviluppo con il produttore di Gentleman Jack, Lookout Point e Sky.

