Copenhagen Cowboy: ecco il trailer della serie Netflix di Nicolas Winding Refn

Netflix ha rilasciato il primo teaser della prossima serie di sei episodi di Nicolas Winding Refn, Copenhagen Cowboy, che debutterà alla Mostra del Cinema di Venezia alla fine di questa settimana. La serie segna la prima produzione del regista nella sua nativa Danimarca in 15 anni.

Copenhagen Cowboy ruota attorno a una giovane eroina chiamata Miu (Angela Bundalovic). Dopo una vita di servitù e sull’orlo di un nuovo inizio, attraversa il paesaggio inquietante del mondo criminale dell’omonima città. Alla ricerca di giustizia e vendetta, incontra la sua nemesi, Rakel, mentre vivono in un’odissea attraverso il naturale e il soprannaturale. Il passato alla fine trasforma e definisce il loro futuro, poiché le due donne scoprono di non essere sole.

Netflix rilascierà a livello globale la serie entro la fine dell’anno. Quando la serie è stata originariamente annunciata, Winding Refn ha commentato:

“Con Copenhagen Cowboy, sto tornando al mio passato per plasmare il mio futuro creando una serie, un’espansione dei miei alter ego in continua evoluzione, ora sotto forma della mia giovane eroina, Mio. Collaborare con Netflix e dare vita a questo show è stata un’esperienza assolutamente meravigliosa a tutti i livelli. Non li percepisco solo come miei partner con cui collaborerò ancora in futuro, ma anche come miei amici. È nato il nuovo termine: Netflix Winding Refn.”