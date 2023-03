Cory Barlog ammette che The Last of Us ha “messo molta pressione” sullo sviluppo della serie su God of War di Prime Video

Il successo di The Last of Us sta mettendo sotto pressione il God of War di Prime Video, ammette Cory Barlog.

Basato sull’acclamato videogioco di Naughty Dog, l’adattamento di HBO è stato presentato per la prima volta a gennaio riscuotendo grande successo, ed ha ampliato il suo vasto pubblico con ogni episodio. The Last of Us è stato paventato dalle persone come l’adattamento che avrebbe spezzato finalmente la cosiddetta maledizione dei film e delle serie tratte dai videogiochi – cosa che è in realtà imprecisa visto che già Arcane e Detective Pikachu avevano spezza la maledizione – ponendo l’asticella incredibilmente in alto per i futuri adattamenti, come la serie God of War di Prime Video, che sarebbe dovuta entrare in sviluppo lo scorso anno.

Mentre The Last of Us continua a fare scalpore con il suo successo, lo sceneggiatore di God of War, Cory Barlog, si è rivolto a Twitter per condividere la sua reazione all’acclamato adattamento della HBO.

truly amazing, humbling and inspiring work that fills me with joy + happiness for all who made it. and no small amount of pressure, frustration and a wee bit of jealousy that it is SO FUCKING GOOD. seriously, what they are achieving is god damn MONUMENTAL. so proud of them.❤️ — cory barlog (@corybarlog) March 1, 2023

Barlog ha definito The Last of Us di HBO “davvero sorprendente, stimolante e monumentale”. Anche se ha anche ammesso che il suo successo sta mettendo “non poca pressione” sull’adattamento God of War di Prime Video, in cui Barlog è coinvolto.

Attualmente composto da nove capitoli, il franchise di God of War segue il guerriero spartano Kratos in una missione di vendetta dopo essere stato indotto con l’inganno a uccidere la sua famiglia dal suo maestro, Ares.

È stato riferito che la serie God of War era in fase di sviluppo presso Prime Video lo scorso anno con i creatori di The Expanse Mark Fergus e Hawk Ostby e lo showrunner di The Wheel of Time Rafe Judkins. Sebbene ci siano stati pochi aggiornamenti sulla serie, che rimane in uno sviluppo molto iniziale, da allora ci sono stati alcuni segnali promettenti.

Proprio come ha fatto The Last of Us con Neil Druckmann, God of War di Prime Video ha coinvolto una delle menti dei giochi, Barlog, come produttore esecutivo. Un dirigente di Amazon ha anche promesso che lo spettacolo God of War sarà un adattamento fedele, motivo per cui The Last of Us ha avuto così tanto successo, sebbene Druckmann e il co-creatore Craig Mazin abbiano deviato e ampliato il materiale originale. Con The Last of Us che ha fissato l’asticella così in alto, solo il tempo ci dirà se la serie God of War potrà avvicinarsi a quella qualità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...