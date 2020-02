Cosa significa la riorganizzazione aziendale di Hulu per i Marvel Studios?

Venerdì pomeriggio, la Disney ha annunciato che Randy Freer si dimette dalla carica di amministratore delegato di Hulu.

In un’ulteriore azione di riorganizzazione, l’intero gruppo dirigente di Hulu riferirà direttamente a Kevin Mayer, il capo delle offerte direct-to-consumer della Disney. Ciò significa che Mayer è ora direttamente responsabile sia di Hulu che di Disney +, due dei principali fornitori di contenuti originali nel mondo del SVOD.

Ma cosa significa questo cambiamento per il team dei Marvel Studios? Nelle ultime settimane, abbiamo visto la Casa delle Idee staccare la spina sia a Howard the Duck, sia a Tigra & Dazzler, una coppia di spettacoli animati per adulti. Ora che i Marvel Studios sono la casa madre della Marvel Television, restano in lista solo quattro produzioni non Marvel Studios: l’ultima stagione di Agents of SHIELD della ABC, Helstrom e MODOK, così come lo show su Hit-Monkey. Gli ultimi tre dovrebbero arrivare su Hulu ad un certo punto quest’anno.

Come abbiamo visto dall’acquisizione degli assett del Gruppo Fox da parte della Disney, la House of Mouse si è concentrata sull’efficienza e sulla riduzione della ridondanza. Se stai cercando una parola d’ordine aziendale abusata, Bob Iger e il suo team sono in piena sinergia. Ha senso usare gli stessi leader sia per Disney + che per Hulu e nella stessa ottica, ha senso avere le proprietà Marvel sotto lo stesso tetto. Per fare un ulteriore passo in avanti, ha senso che Disney abbia la maggior parte dei suoi contenuti originali su piattaforme di proprietà e gestite dal topo.

Ridurre gli intermediari tra i promotori, gli agitatori di contenuti originali e sovrani aziendali dovrebbe rendere più facile il superamento di certe cose, soprattutto quando si tratta di un mega-franchise come l’Universo Cinematografico Marvel. Dopotutto, avrai persone come Iger e Mayer che provano a guadagnare il maggior numero possibile di soldi col loro prodotto, indipendentemente dal formato o dalla piattaforma in cui viene sviluppato.

In questo momento, l’attenzione è tutta su Disney +, come pare sia stato detto più volte. Ma a un certo punto, Disney vorrà certamente sviluppare contenuti facenti parte del suo più grande franchise su alcune delle sue altre piattaforme. Visto che Disney + è strettamente orientato verso un tono family-friendly, forse questo significa consegnare il tono più adulto ad Hulu.

Con il massiccio afflusso di promozioni per il marchio FX su Hulu, è difficile immaginare che il Topo voglia mantenere franchise come quello Marvel e quello Star Wars fuori dai giochi.

Certo, questa è solo una speculazione. Forse Disney e Marvel Studios hanno in programma di produrre contenuti per – e solo per – il cinema e Disney +, ma in un mondo governato dall’onnipotente dollaro, si potrebbe pensare che la Disney voglia portare i suoi migliori prodotti su quante più piattaforme possibili e sembrerebbe che possa essere più facile con qualche ristrutturazione aziendale.

