Cowboy Bebop: André Nemec considera la serie live-action “un’espansione del canone”

John Cho stava vivendo una “vita davvero tranquilla”, una vita “beatamente tranquilla”, in Nuova Zelanda con la sua famiglia quando si è reso conto che era entrato in tendenza sui social media. Beh, non lo era. I suoi capelli lo erano.

Cho e alcune delle sue co-star dell’adattamento live-action di Cowboy Bebop hanno partecipato all’evento Geeked Week di Netflix nel mese di giugno, ed anche se si sono resi disponibili per parlare coi fan della serie, il grande punto di discussione è velocemente diventato l’acconciatura lussureggiante del protagonista, creata per dare fedeltà visiva al personaggio di Spike Spiegel, l’elegante cowboy spaziale nato nella serie anime della fine degli anni ’90.

“La gente mi scriveva: ‘Cordiali saluti, i tuoi capelli sono in tendenza su Twitter’. Pensavo fosse uno scherzo”, dice Cho a EW. “Dopo più messaggi, ho guardato e letteralmente era in tendenza su Twitter. Non potevo crederci. Non avevo idea di come prendere la cosa.”

L’intensa reazione è stata un segno piuttosto grande che una grande base di fan appassionati vive ancora per l’originale Cowboy Bebop, uscito in Giappone nel 1998 e diretto da Shinichirō Watanabe, che funge da consulente per l’adattamento live-action.

Cho non era a conoscenza dell’anime fino a quando non ha ottenuto il ruolo da protagonista, mentre lo showrunner André Nemec è arrivato un po’ prima.

Dieci anni fa, Nemec stava tornando a Yonkers da un aeroporto di New York quando suo fratello ha acceso la radio su una “musica jazz eclettica e funky” di cui non aveva mai sentito parlare. Quella musica era della grande Yoko Kanno, che ha composto tutta la musica di Cowboy Bebop e che tornerà per la versione live-action.

“Prometto che non porteremo mai via l’anime originale ai puristi. Esisterà sempre là fuori”, dice Nemec. “Ma sono molto entusiasta delle storie che stiamo raccontando. Credo che abbiamo fatto davvero un buon lavoro nel non violare il canone in nessuna direzione, ma semplicemente offrendo alcuni scorci extra sul mondo che era già stato creato.”

Nemec considera questo Cowboy Bebop, in arrivo in anteprima su Netflix questo 19 novembre, come “un’espansione del canone”, in quanto lo spettacolo “aggiungerà cose” al mito.

“Abbiamo capito chi sarebbero stati i personaggi live-action”, aggiunge. “Penso che la natura poetica dell’anime ci abbia assolutamente permesso di estrarre la natura archetipica dei personaggi e creare storie più profonde che volevamo esplorare – e rispondere ad alcune delle domande che l’anime lascia in sospeso. Rifare l’anime lascerà il pubblico affamato di qualcosa che ha già visto. L’anime ha fatto un lavoro fantastico. Non abbiamo bisogno di servire esattamente lo stesso pasto. Penso che sarebbe stato deludente se lo avessimo fatto.”

Cowboy Bebop introduce una realtà neo-noir in cui un disastro costringe l’umanità a evacuare la terra e a colonizzare altri pianeti e lune. Anni dopo questo evento, l’aumento dei tassi di criminalità ha portato le autorità a legalizzare un sistema contrattuale, in cui i cacciatori di taglie registrati possono scambiare criminali in cambio di denaro. Spike è il capitano della navicella spaziale Bebop con Jet Black, un ex ufficiale. Come legati dal destino, s’incrociano con un’altra cacciatrice di taglie, Faye Valentine. È diventato chiaro a Nemec che Spike era un personaggio laconico, “ma quella natura laconica sottolineava un passato più oscuro e un po’ di dolore“, dice. “Se davvero lo scomponi nell’anime, ti rendi conto che è un cowboy con il cuore spezzato a cui piace davvero sparare con la pistola e far finta che non ci sia niente di sbagliato, ma c’è qualcosa che non va“.

Cho si è lasciato guidare dall’anime in molti modi. Dice che questa è la prima volta che si è sentito come se avesse sviluppato un cammino verso il personaggio, che è venuto dall’osservare come si muove Spike nella serie originale. Ma tradurre un personaggio da qualcosa come l’anime è sempre un compito difficile.

I film Pixar, dice: “animano davvero l’inferno di volti e gesti“. Con gli anime è rimasto impressionato dal modo in cui gli artisti hanno reso i “fenomeni naturali”, come il vento e la pioggia: “Ma in termini di stile di animazione, ho scoperto che c’era un limite a dove potevo andare con il modo in cui il personaggio avrebbe dovuto comportarsi momento per momento“.

“Ho dovuto fondermi con i miei pensieri e alla fine mi sono basato principalmente sui nostri script”, ha continuato. “A un certo punto devi recitare le scene scritte. Sei in una scena, sei nell’episodio 5, e devi solo interpretare la circostanza e il personaggio così come l’hai costruito.”

