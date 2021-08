Cowboy Bebop: Daniella Pineda risponde alle critiche dei fan circa l’aspetto di Faye Valentine

Daniella Pineda, che interpreterà Faye Valentine nell’adattamento live-action di Cowboy Bebop di Netflix, ha inviato una risposta esilarante alle persone che hanno criticato il suo casting per il ruolo.

Lo spettacolo, che sarà presentato in anteprima questo autunno, è una rielaborazione del leggendario anime presentato in anteprima nel 1997. Sebbene abbia avuto solo 26 episodi, il western fantascientifico racconta la storia di un gruppo di cacciatori di taglie che viaggiano nello spazio nell’anno 2071 ed è responsabile di aver contribuito a rendere popolare gli anime in occidente.

Il nuovo spettacolo è molto atteso dai fan, ma ovviamente qualsiasi adattamento di una proprietà amata viene analizzato al microscopio da persone in cerca di qualsiasi deviazione dal materiale originale. Lunedì, Netflix ha rilasciato una serie di immagini in anteprima da Cowboy Bebop, raffiguranti i personaggi Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine.

Più o meno istantaneamente, la star di Jurassic World: Fallen Kingdom, Daniella Pineda, è stata derisa da persone che non pensavano che fosse una buona scelta a livello visivo per interpretare Valentine, una donna dalle proporzioni volutamente assurde come succede spesso negli anime.

Sul suo account Instagram, Pineda ha condiviso scuse sarcastiche per non avere il corpo perfetto da abbinare al design originale, dicendo: “Alta, seni enormi, vita strettissima… hanno cercato quella donna ovunque e non sono riusciti a trovarla. Un po’ strano, quindi sono venuti da me. Lo so, giusto?“.

L’attrice ha anche scherzato sul fatto che Netflix abbia provato a usare una macchina del tempo per modificare i suoi genitori e renderli più belli, ma non ha funzionato. Riguardo all’outfit del personaggio poi si è espressa dicendo:

“Sapete, ci abbiamo provato, ma quando fai stunt vestita di carta velina, le cose escono fuori, si strappano, a volte si perdono e basta…”, continua prima che il montaggio passi a un’altra clip. “Comunque, come stavo dicendo, quel costume originale, ne hanno fatti un paio, ma come ho detto, sono stati in qualche modo risucchiati nelle mie varie fessure, per non essere mai più recuperati, quindi dovevamo costruire qualcosa che potesse resistere la prova del tempo.”

Qui sotto il video:

Naturalmente, questa è tutt’altro che la prima volta che una performer è stata criticata per non corrispondere perfettamente alle proporzioni corporee di un design caricaturale (o talvolta semplicemente per non corrispondere alle aspettative non realistiche, come l’odio che Kelly Marie Tran ha ricevuto per Gli ultimi Jedi).

La risposta di Pineda è certamente umoristica, ma sottolinea anche un aspetto che in molti tendono a dimenticare, ovvero che negli anime si parla sempre di personaggi irreali, spesso con proporzioni che, anche se magari come nel caso di Faye Valentine nascondono un significato, sono impossibili da proporre in un adattamento live-action.

Ovviamente l’outfit è qualcosa che si può “perdonare”, visto il tentativo di adattamento con una parvenza di realismo, anche se effettivamente non c’è mai bisogno di realismo, e ciò su cui ci si deve concentrare è il carattere del personaggio. La prorompente sensualità di Faye Valentine è un’arma per lei, e questo dettaglio può benissimo trovare caratterizzazione in altro modo che non debba per forza apparire attraverso un vestiario succinto.

