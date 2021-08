Cowboy Bebop: ecco le prime immagini dal rifacimento live-action di Netflix!

Dopo molti ritardi e molto scetticismo, le prime immagini del rifacimento live-action di Cowboy Bebop di Netflix è qui per convincerti che forse, solo forse, possono esserci buoni adattamenti live-action di spettacoli anime – anche se forse è presto per dirlo, perché ciò che importa è la trama e la profondità tipica di questo anime.

Cowboy Bebop di Netflix è sviluppato da André Nemec (Alias), Jeff Pinkner (Fringe, Alias) e scritto da Christopher Yost (Thor: Ragnarok, The Mandalorian).

Lo spettacolo vede nel cast John Cho nei panni dell’iconico cacciatore di taglie spaziale, Spike Spiegel, Daniella Pineda nei panni di Faye Valentine, Mustafa Shakir come Jet Black, Alex Hassell come Vicious, Elena Satine come Julia e un adorabile Corgi come Ein.

Dovremo aspettare ancora un po’ prima di ascoltare l’incredibile colonna sonora ispirata al jazz di Yoko Kanno, e le nuove musiche che sta componendo per la serie, visto che Cowboy Bebop debutterà il 19 novembre su Netflix. Nel frattempo, posisamo dare un’occhiata alle prime immagini che mostrano Cho nei panni di Spike.

Lo spettacolo è basato sull’iconico anime degli anni ’90, Cowboy Bebop, di Shinichirō Watanabe, e segue le vite di un equipaggio itinerante di cacciatori di taglie a bordo della loro astronave, Bebop. Lo spettacolo è noto per la sua miscela d’influenze provenienti dalla fantascienza, dal western e dal noir. Sebbene lo spettacolo sia stato un successo critico e commerciale in tutto il mondo, è soprattutto diventato parte di un’ondata di anime che hanno reso popolare il mezzo negli anni ’90, insieme a Sailor Moon e Dragon Ball Z.

Le immagini sono un ottimo confronto per dare un’occhiata alla fedeltà visiva della prossima serie live-action. Come se il casting di Cho non fosse abbastanza perfetto, il trucco e i costumi sembrano usciti dai concept design dei personaggi di Toshihiro Kawamoto, anche se ovviamente riportati in termini realistici. Le immagini ci donano anche il first-look alla Bebop, oltre a suggerire alcune delle trame che vedremo nella serie, inclusa quella che sembra la chiesa dell’iconico episodio “Ballad of Fallen Angels”.

Tuttavia, lo spettacolo non sarà solo una copia carbone dell’anime. L’anno scorso, lo scrittore Javier Grillo-Marxuach ha spiegato che Cowboy Bebop amplierà anche l’originale.

“Non riproporremo pedissequamente tutte le storie, perché stiamo anche cercando di raccontare qualcosa di più ampio riguardo Spike Spiegel e il Sindacato, Spike Spiegel e Julia, Spike Spiegel e Vicious, e tutto il resto. Abbiamo guardato lo spettacolo e abbiamo detto: ‘Chi sono alcuni dei grandi cattivi in ​​questo spettacolo e come possiamo inserirli in questa narrativa più ampia?’. In modo da raccontare entrambe le grandi storie che racconta Cowboy Bebop.”

