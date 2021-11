Cowboy Bebop: ecco protagonisti e antagonisti in una serie di character poster

Nuovi poster per la serie live-action di Cowboy Bebop mostrano i cattivi che appariranno nello show.

Netflix debutterà con l’adattamento della serie animata originale Cowboy Bebop del 1998 il 19 novembre. L’attesissimo reboot vede protagonisti John Cho nei panni di Spike Spiegel, Mustafa Shakir nei panni di Jet Black e Daniella Pineda nei panni di Faye Valentine.

In Cowboy Bebop, Spike, Jet e Faye formano l’equipaggio disadattato della Bebop, l’astronave di Black. Insieme, l’equipaggio prende lavori in tutta la galassia, raccogliendo taglie per guadagnarsi da vivere mantenendo la Bebop in condizioni accettabili. Di recente, l’uscita dei di alcuni nuovi dedicati ai personaggi di Cowboy Bebop ha rivelato un closer-look più dettagliato sull’equipaggio principale della Bebop, così come sull’amato corgi potenziato Ein, la nemesi di Spike, Vicious (Alex Hassell), e il suo complesso interesse amoroso Julia (Elena Satine).

John Cho is Spike Spiegel. pic.twitter.com/Lg930MoSwU — Cowboy Bebop (@bebopnetflix) October 28, 2021

Mustafa Shakir is Jet Black. pic.twitter.com/MrZMzDSSaV — Cowboy Bebop (@bebopnetflix) October 28, 2021

Daniella Pineda is Faye Valentine. pic.twitter.com/RgegZEiJxj — Cowboy Bebop (@bebopnetflix) October 28, 2021

Alex Hassell is Vicious. pic.twitter.com/iwmlHFxF8M — Cowboy Bebop (@bebopnetflix) October 28, 2021

Elena Satine is Julia. pic.twitter.com/jbtgnwxSni — Cowboy Bebop (@bebopnetflix) October 28, 2021

Ora, una nuova serie di poster mette in evidenza i criminali incalliti che risiedono nella galassia di Cowboy Bebop.

Rilasciati su Twitter dall’account ufficiale Cowboy Bebop, ognuno dei nuovi poster è stilizzato come manifesto ricercato. Le immagini sono complete di profili dei personaggi, elenchi delle accuse e la taglia posta sulle loro teste. I poster mostrano il membro del sindacato in fuga Asimov Solensan (Jan Uddin), il ladro Abdul Hakim (Cali Nelle), la terrorista Maria Murdock (Adrienne Barbeau), l’assassino Pierrot Le Fou (Josh Randall) e il Teddy Bomber (Rodney Cook).

Ogni personaggio è apparentemente ispirato direttamente da quelli della serie originale di 26 episodi, in cui ognuno di loro aveva il proprio episodio.

Potete dare un’occhiata ai poster dei personaggi qui sotto:

Lo spettacolo live-action vede nel cast John Cho nei panni dell’iconico cacciatore di taglie spaziale, Spike Spiegel, Daniella Pineda nei panni di Faye Valentine, Mustafa Shakir come Jet Black, Alex Hassell come Vicious, Elena Satine come Julia e un adorabile Corgi come Ein.

Lo spettacolo è basato sull’iconico anime degli anni ’90, Cowboy Bebop, di Shinichirō Watanabe, e segue le vite di un equipaggio itinerante di cacciatori di taglie a bordo della loro astronave, Bebop. Lo spettacolo è noto per la sua miscela d’influenze provenienti dalla fantascienza, dal western e dal noir. Sebbene lo spettacolo sia stato un successo critico e commerciale in tutto il mondo, è soprattutto diventato parte di un’ondata di anime che hanno reso popolare il mezzo negli anni ’90, insieme a Sailor Moon e Dragon Ball Z.

Cowboy Bebop è un western ambientato nello spazio che racconta la storia di tre cacciatori di taglie che cercano di lasciarsi alle spalle il loro passato. Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir), e Faye Valentine (Daniella Pineda) sono una squadra sgangherata che si mette sulle tracce dei più pericolosi ed efferati criminali del sistema solare, ma solo al giusto prezzo. Ma prima di chiudere i conti con il loro passato dovranno affrontare diverse insidie. La serie Cowboy Bebop di Netflix uscirà sulla piattaforma il prossimo 19 Novembre.

