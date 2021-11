Cowboy Bebop: ecco u nuovo poster in attesa del debutto della serie Netflix

Dopo l’uscita del teaser/cortometraggio che anticipava lo stile della serie live-action, e dopo il teaser/sigla che ci aveva entusiasmato non poco, Cowboy Bebop si è mostrato oggi con un nuovo poster.

Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale della serie live-action di prossima uscita di Cowboy Bebop di recente, con John Cho, Danielle Pineda e Mustafa Shakir. Il trailer è arrivato sulla scia di un conto alla rovescia dal vivo su YouTube, passato totalmente inosservato. Oggi invece potete dare un’occhiata ad un bel nuovo poster.

Potete vederlo qui sotto:

See you in two weeks space cowboys. pic.twitter.com/8Ony4hHPKZ — Cowboy Bebop (@bebopnetflix) November 5, 2021

Lo spettacolo live-action vede nel cast John Cho nei panni dell’iconico cacciatore di taglie spaziale, Spike Spiegel, Daniella Pineda nei panni di Faye Valentine, Mustafa Shakir come Jet Black, Alex Hassell come Vicious, Elena Satine come Julia e un adorabile Corgi come Ein.

Lo spettacolo è basato sull’iconico anime degli anni ’90, Cowboy Bebop, di Shinichirō Watanabe, e segue le vite di un equipaggio itinerante di cacciatori di taglie a bordo della loro astronave, Bebop. Lo spettacolo è noto per la sua miscela d’influenze provenienti dalla fantascienza, dal western e dal noir. Sebbene lo spettacolo sia stato un successo critico e commerciale in tutto il mondo, è soprattutto diventato parte di un’ondata di anime che hanno reso popolare il mezzo negli anni ’90, insieme a Sailor Moon e Dragon Ball Z.

Cowboy Bebop è un western ambientato nello spazio che racconta la storia di tre cacciatori di taglie che cercano di lasciarsi alle spalle il loro passato. Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir), e Faye Valentine (Daniella Pineda) sono una squadra sgangherata che si mette sulle tracce dei più pericolosi ed efferati criminali del sistema solare, ma solo al giusto prezzo. Ma prima di chiudere i conti con il loro passato dovranno affrontare diverse insidie. La serie Cowboy Bebop di Netflix uscirà sulla piattaforma il prossimo 19 Novembre.

