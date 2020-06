Cowboy Bebop: Javier Grillo-Marxuach assicura che lo show Netflix manterrà lo spirito e lo stile dell’anime

L’attesissimo adattamento live-action di Cowboy Bebop di Netflix non sarà un adattamento “uno a uno”, come afferma lo scrittore Javier Grillo-Marxuach. Questa è una garanzia quando trasformi un classico anime di mezz’ora di 26 episodi in una serie di un’ora dal vivo, ma Grillo-Marxuach promette, nel suo ultimo aggiornamento sulla serie Netflix attualmente in stallo, che il live-action rimarrà fedele allo spirito e allo stile dell’amato anime di Shinichiro Watanabe.

C’è naturalmente un po’ di scetticismo con qualsiasi remake live-action di un anime, con la scarsa nomea che questi adattamenti hanno avuto sul grande e piccolo schermo. Dal recente remake di Ghost in the Shell a Death Note fino al memorabilmente disastroso Dragon Ball, gli adattamenti degli anime non riescono proprio a trovare gloria.

Solo Alita: Angelo da Battaglia si è rivelato una boccata d’aria fresca per un genere come gli adattamenti dei videogiochi, che spesso non riesce a pieno nel suo intento di adattare.

Allora perché Cowboy Bebop dovrebbe essere diverso? Per prima cosa, hanno in realtà un attore di origini asiatiche in testa, con il coreano-americano John Cho nel ruolo del cacciatore di taglie Spike Spiegel. La produzione ha lavorato per costruire un cast diversificato intorno a Cho, ma naturalmente ha dovuto apportare alcune modifiche durante la traduzione dell’anime in live-action.

“Non puoi guardare Cowboy Bebop e dire: ‘Beh, è ​​solo un punto di decollo. Daremo loro capelli e vestiti diversi, e lo chiameremo come qualcosa di diverso”, ha detto Grillo-Marxuach in un’intervista con io9. “Se stai facendo Cowboy Bebop, stai facendo Cowboy Bebop. Sai? È un po’ come fare Star Wars.”

Marxuach mostra una chiara comprensione di ciò che ha reso Cowboy Bebop un tale successo quando l’anime è andato in onda per la prima volta nel 1998, a differenza dei cineasti passati che hanno tentato di adattare gli anime. Ma come tutti gli adattamenti a un nuovo mezzo, Marxuach ha dovuto fare alcune concessioni al formato live-action:

“Hai un’entità che è una specie di raccolta di influenze che erano molto importanti nel Giappone postbellico: jazz, cultura pop americana, tutto il genere cowboy. Quindi, stai guardando uno spettacolo che è già un commento sull’influenza della cultura pop americana in quella giapponese del futuro, nello spazio. Stiamo provando a tradurlo non solo per l’inglese, ma anche in un formato che non è il formato originale dello spettacolo.”

I cambiamenti includono il prendere le storie autonome degli episodi di mezz’ora e trasformarle in archi più grandi, con una narrazione più lunga che può svolgersi in episodi di un’ora.

“Hai uno spettacolo in cui hai 26 episodi che sono pieni di cattivi molto pittoreschi, storie molto colorate, avversari molto colorati, taglie e tutto il resto. Non ci inoltreremo uno contro uno in tutte quelle storie perché stiamo anche cercando di raccontare la storia più ampia di Spike Spiegel e Syndicate, Spike Spiegel e Julia, Spike Spiegel e Vicious, e tutto il resto. Ma stiamo guardando lo spettacolo e dicendo: ‘Chi sono i grandi cattivi in ​​questo spettacolo, e come possiamo inserirli in questo racconto più ampio?’, in modo di raccontare tutte le grandi storie che Cowboy Bebop racconta.”

