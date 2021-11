Cowboy Bebop: le prime reazioni sui social approvano e bocciano l’adattamento live-action

L’adattamento live-action di Cowboy Bebop arriverà su Netflix alla fine di questo mese, in particolare il 19 novembre, e stanno iniziando ad arrivare recensioni sui social media circa la nuova serie che si avventura in un “terreno consacrato”, per molti fan degli anime.

Con la serie che vede nel cast artisti del calibro di John Cho, Mustafa Shakir e Daniella Pineda nei panni di Spike Spiegel, Jet Black e Faye Valentine, i fan degli anime si sono chiesti se la serie sarà in grado di raggiungere le stesse altezze della serie originale, o se non riuscirà a catturare ciò che ha reso il programma televisivo originale una tale leggenda.

Aaron Neuwirth h parlato di come, dopo aver quasi finito la prima stagione di Cowboy Bebop, l’abbia trovata divertente, una prova di come si realizzano serie live-action basate sugli anime anche senza essere una delle sorelle Wachowski. Il trio protagonista è stato grande, alcune idee rimaneggiate funzionano meglio che nell’anime madre, e la colonna sonora è forte.

Nearly finished with S1 of Netflix’s #CowboyBebop. It’s fun. Only so many have proven to know how to do live-action anime, and this is no Wachowski movie. That said, the core trio is great casting, some remixed ideas work more than others, and the music rules. Review Monday. pic.twitter.com/nbvvoeB2If — Aaron Neuwirth (@AaronsPS4) November 12, 2021

Brent Hankins dice di aver visto circa la metà del rifacimento live-action, descrive anche lui il cast come superbo ed elegante, ma lotta con il tono e gran parte delle scene d’azione sono deludenti, con editing e coreografie casuali.

I’ve seen about half of the live-action COWBOY BEBOP. Cast is superb and it’s stylish as hell, but it struggles with tone and much of the action is underwhelming, with haphazard editing and choreography. More thoughts in my review next week. #CowboyBebop — Brent Hankins (@mistermainevent) November 12, 2021

Alessandro Fillari rassicura i fan dicendo che dovrebbero stare tranquilli, perché il prodotto è solido. E’ un mix eclettico di generi e toni stilistici, che le persone apprezzeranno in modi diversi.

I will say one thing, though. Cowboy Bebop is such an eclectic mix of genres and stylistic tones, that people have found different reasons for liking the series. I fully expect there to be a range of different opinions on how the Netflix show works out — and I think that's OK. — alessandro fillari (@afillari) November 12, 2021

David Ehrlich dice invece che, da super fan, la serie è un grave errore.

i've been a Cowboy Bebop super-fan since the day i found the first DVD in the back of a Sam Goody in 1998, so i volunteered to review Netflix's live-action adaptation for IndieWire. …that was a grave mistake. (reviews drop monday, save yourselves) — david ehrlich (@davidehrlich) November 12, 2021

Amanda Taylor dice che Dopo aver visto Cowboy Bebop di Netflix ha assistito alla “rinascita del cool!”. La serie è un vero omaggio ai fan, che offre una rappresentazione fedele dei personaggi amati.

After screening @netflix's Cowboy Bebop, I just have to say it's the 'Rebirth of the cool!" @bebopnetflix is a true homage to fans, giving a faithful depiction of everyone's favorite big shots. Premiering Nov 19th: See ya soon space cowboys! #CowboyBebop pic.twitter.com/zwq9vGna8T — Amanda Taylor (@geeklyamanda) November 11, 2021

Rafael Motamayor invece boccia la serie totalmente, dicendo di non essersi divertito. Secondo lui la serie fa l’errore di essere un adattamento per lo più letterale, il che ovviamente impallidisce rispetto all’anime, ma peggio ancora, sembra davvero a basso budget Il montaggio, le immagini, la maggior parte della recitazione sono pessime.

Ok NOW I can actually day that I did not enjoy #CowboyBebop. It makes the mistake of being a mostly verbatim adaptation, which obviously pales in comparison to the anime, but worse yet, it simply looks so cheap. The editing, the visuals, most of the acting is just off. — Rafael Motamayor (@RafaelMotamayor) November 12, 2021

Infine Iain McNally pensa che funzioni molto bene come spettacolo, anche se non tutte le scelte l’hanno convinto.

To clarify, we’ve seen all episodes of the new live action #CowboyBebop, full review coming on @GogglerMY on Monday. It gets a lot right, but some additions just didn’t work for me AT ALL. https://t.co/2gTUUX3FqY — Iain McNally (@McNastyPrime) November 12, 2021

Lo spettacolo live-action vede nel cast John Cho nei panni dell’iconico cacciatore di taglie spaziale, Spike Spiegel, Daniella Pineda nei panni di Faye Valentine, Mustafa Shakir come Jet Black, Alex Hassell come Vicious, Elena Satine come Julia e un adorabile Corgi come Ein.

Lo spettacolo è basato sull’iconico anime degli anni ’90, Cowboy Bebop, di Shinichirō Watanabe, e segue le vite di un equipaggio itinerante di cacciatori di taglie a bordo della loro astronave, Bebop. Lo spettacolo è noto per la sua miscela d’influenze provenienti dalla fantascienza, dal western e dal noir. Sebbene lo spettacolo sia stato un successo critico e commerciale in tutto il mondo, è soprattutto diventato parte di un’ondata di anime che hanno reso popolare il mezzo negli anni ’90, insieme a Sailor Moon e Dragon Ball Z.

Cowboy Bebop è un western ambientato nello spazio che racconta la storia di tre cacciatori di taglie che cercano di lasciarsi alle spalle il loro passato. Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir), e Faye Valentine (Daniella Pineda) sono una squadra sgangherata che si mette sulle tracce dei più pericolosi ed efferati criminali del sistema solare, ma solo al giusto prezzo. Ma prima di chiudere i conti con il loro passato dovranno affrontare diverse insidie. La serie Cowboy Bebop di Netflix uscirà sulla piattaforma il prossimo 19 Novembre.

