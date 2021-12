Cowboy Bebop: Naomi Markman rivela che gli script per la stagione 2 erano già pronti

Un membro della crew di Cowboy Bebop ha appena rivelato che la serie Netflix cancellata aveva già completato gli script per la stagione 2.

Lo spettacolo, che è stato presentato in anteprima sul servizio di streaming il 19 novembre 2021, era un remake live-action liberamente tratto dalla serie anime con lo stesso nome. L’originale Cowboy Bebop è andato in onda per 26 episodi nel 1998 e, sebbene sia stato breve, è stato molto influente ed è ampiamente acclamato.

L’adattamento live-action di Netflix ha visto come protagonisti John Cho nei panni di Spike Spiegel, Mustafa Shakir nei panni di Jet Black e Daniella Pineda nei panni di Faye Valentine, tre cacciatori di taglie che viaggiano nello spazio nell’anno 2071.

Lo spettacolo si è rivelato controverso, soprattutto per i fan dell’adattamento pedissequo, che non l’hanno apprezzato, e insieme ai detrattori a tutti i costi, quelli sempre ricchi di pregiudizi, hanno portato alla cancellazione della serie dopo solo 3 settimane.

Naomi Markman, la script coordinator della prima stagione di Cowboy Bebop, ha condiviso un Tweet sulla cancellazione dello show.

“Non per sbattertelo in faccia”, ha detto. “Ma da personache ha letto gli script della seconda stagione di Cowboy Bebop più di qualsiasi altra persona al mondo – ca**o cosa vi perderete.”

Non solo il tweet è un triste promemoria del fatto che lo show non avrà più tempo per crescere e trovare il proprio percorso, ma rivela che le sceneggiature per la stagione 2 erano già complete, o almeno in una forma quasi completa.

not to rub it in your faces, but as the individual who has read the cowboy bebop s2 scripts more than anyone else in this world – fuck you’re missing out — naomi markman stands with black lives matter (@senatornaomi) December 9, 2021

