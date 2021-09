Cowboy Bebop: Netflix condivide alcune immagini degli altri membri del cast della serie live-action

Netflix ha condiviso nuove foto dei membri del cast recentemente rivelati per la loro nuova serie live-action, Cowboy Bebop.

È stata una strana corsa per molti fan della serie anime originale, poiché abbiamo visto costantemente molto di più di questo adattamento. Questi primi sguardi hanno rivelato quanto la nuova serie stia prestando attenzione nel dare vita a determinati dettagli dell’anime, e questo è emerso soprattutto con il debutto della sua sequenza di apertura, che rispecchia quella dell’anime.

Ora Netflix ha condiviso uno sguardo più da vicino anche ad alcune delle nuove aggiunte viste per la prima volta durante questa apertura.

L’account Twitter Netflix Geeked ha rivelato foto di Tamara Tunie come Ana, Mason Alexander Park come Gren, Alex Hassell come Vicious ed Elena Satine come Julia. Ognuno di questi personaggi fa il suo debutto nella sequenza di apertura, ma queste foto speciali mostrano ai fan uno sguardo ravvicinato su come questi vari personaggi hanno compiuto la transizione dal mondo degli anime a quello live-action.

Potete vedere le immagini qui sotto:

just four stunning new photos of the cast of COWBOY BEBOP #TUDUM pic.twitter.com/nAM1RgcFqd — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 25, 2021

Lo spettacolo vede nel cast John Cho nei panni dell’iconico cacciatore di taglie spaziale, Spike Spiegel, Daniella Pineda nei panni di Faye Valentine, Mustafa Shakir come Jet Black, Alex Hassell come Vicious, Elena Satine come Julia e un adorabile Corgi come Ein.

Lo spettacolo è basato sull’iconico anime degli anni ’90, Cowboy Bebop, di Shinichirō Watanabe, e segue le vite di un equipaggio itinerante di cacciatori di taglie a bordo della loro astronave, Bebop. Lo spettacolo è noto per la sua miscela d’influenze provenienti dalla fantascienza, dal western e dal noir. Sebbene lo spettacolo sia stato un successo critico e commerciale in tutto il mondo, è soprattutto diventato parte di un’ondata di anime che hanno reso popolare il mezzo negli anni ’90, insieme a Sailor Moon e Dragon Ball Z.

Cowboy Bebop è un western ambientato nello spazio che racconta la storia di tre cacciatori di taglie che cercano di lasciarsi alle spalle il loro passato. Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir), e Faye Valentine (Daniella Pineda) sono una squadra sgangherata che si mette sulle tracce dei più pericolosi ed efferati criminali del sistema solare, ma solo al giusto prezzo. Ma prima di chiudere i conti con il loro passato dovranno affrontare diverse insidie. La serie Cowboy Bebop di Netflix uscirà sulla piattaforma il prossimo 19 Novembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...