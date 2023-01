Craig Mazin riflette sul The Last of Us Parte 2: “Sicuramente vale più di una stagione”

Nel caso ve lo foste perso, HBO ha confermato durante il fine settimana che l’adattamento di The Last Of Us avrà una seconda stagione. Tuttavia, lo showrunner Craig Mazin ha spiegato molto prima di quella conferma che se lo studio avesse dato a lui e Neil Druckmann il via libera per una seconda stagione, ci vorrà molto di più per raccontare correttamente la complessa storia di The Last Of Us Part 2.

In seguito alla notizia che The Last Of Us avrà almeno un’altra stagione, IGN ha ricordato ai fan esattamente ciò che Mazin ha detto mentre camminava sul tappeto rosso all’inizio di quest’anno.

“È un grosso animale da smontare, sai? Perché è una storia molto più grande [del primo] ed è una storia più complicata”, ha detto Mazin. “Sicuramente vale più di una stagione.”

Sebbene l’episodio tre abbia mostrato che Mazin e Druckmann sono disposti a riscrivere alcuni pezzi del primo gioco (non farti prendere dal panico se non hai ancora visto l’ultimo episodio, niente spoiler qui), la prima stagione seguirà abbastanza da vicino gli eventi già visto nel capolavoro Naughty Dog. Ciò è già stato dimostrato da ciò che abbiamo visto finora, e ciò significa anche che quelli di voi che hanno giocato al primo gioco sanno esattamente dove il viaggio porterà Joel ed Ellie.

Nonostante Craig Mazin stesso abbia detto di non amare i riempitivi, e che quindi la sua intenzione era di adattare il secondo gioco in una sola stagione, potrebbe aver cambiato idea non solo per via di eventuali pressioni dello studio, che è verosimile siano avvenute. ma anche per come hanno approcciato i cambiamenti e le aggiunte nella prima stagione.

Piccoli spoiler sulla Parte 2 ora. Il sequel è molto più complesso, soprattutto quando si tratta di convertirlo per un nuovo media. Forse in particolare l’introduzione di Abby e il modo in cui gli showrunner adatteranno accuratamente la sua storia e porteranno il nuovo personaggio all’ovile.

Anche se non hai giocato alla Parte 2, è probabile che sai che Abby ha un ruolo importante da svolgere, dopo che Twitter è stato inondato di fanta-casting su chi potrebbe interpretarla nella seconda stagione. Il mondo di The Last of Us è vasto, ricco di personaggi e potenzialmente molto ricco per sviluppare anche storie aggiuntive, e con Neil Druckmann alla direzione non vedo perché non possoano usare la serie non solo per raccontare di Joel ed Ellie, ma per espandere quel mondo.

