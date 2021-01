Crash Bandicoot 5 nel 2021? Un tweet accende le speranze dei fan

Sono passati pochi mesi dal debutto di Crash Bandicoot 4 It’s About Time e il team di sviluppo del platform, ovvero Toys for Bob, ha pubblicato un particolare messaggio d’auguri su Twitter che accende le speranze dei fan sul futuro della serie.

Ready to Crash into the New Year!?! 😏 pic.twitter.com/2D6jzW3QME — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) January 1, 2021

Il tweet appena citato augura a tutti i follower del profilo ufficiale Twitter un buon anno lasciando intendere l’arrivo di qualche novità a tema Crash nel corso dello stesso. Il messaggio però non è chiarissimo ed molto probabile che Activision si riferisca ad un possibile annuncio di un nuovo capitolo con protagonista il celebre marsupiale creato da Naughty Dog, probabilmente ad uno spin-off in stile Crash Bash, piuttosto di un vero e proprio Crash Bandicoot 5, che permetterà ai giocatori di affrontare alcuni mini-giochi anche in multiplayer online.

Vi ricordiamo intanto che durante marzo 2021 uscirà un nuovo free to play per dispositivi Android e iOS intitolato Crash Bandicoot On the Run, il quale è già disponibile per la pre-registrazione su Google Play Store e App Store. Crash Bandicoot 4: It’s About Time invece, sviluppato da Toys for Bob, con contributi di Beenox e Activision Shangai Studio è l’ottavo titolo principale della serie, ma il quarto in ordine cronologico, seguito di Crash Bandicoot 3: Warped. È stato annunciato ufficialmente il 22 giugno 2020 ed è uscito il 2 ottobre 2020 per PlayStation 4 e Xbox One.